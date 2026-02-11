Edizione n° 5974

Home // Cronaca // Automobile Club Foggia, quasi 3 milioni di debiti: avviata la procedura per il commissariamento

"3 MILIONI DI DEBITI" Automobile Club Foggia, quasi 3 milioni di debiti: avviata la procedura per il commissariamento

"L’Automobile Club di Foggia aveva presentato una proposta di rateizzazione del debito"

Fonte: la gazzetta del mezzogiorno

aci foggia Fonte: la gazzetta del mezzogiorno

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Una situazione debitoria vicina ai tre milioni di euro e un piano di rientro giudicato insostenibile aprono la strada al possibile commissariamento dell’Automobile Club di Foggia.

Con deliberazione n. 434 del 3 febbraio 2026, il commissario straordinario dell’Automobile Club d’Italia (ACI), Tullio Del Sette, ha disposto l’avvio del procedimento finalizzato alla proposta, da sottoporre all’Amministrazione vigilante, di scioglimento del Consiglio direttivo dell’Automobile Club di Foggia e alla conseguente nomina di un commissario straordinario.

Debito da oltre 2,8 milioni di euro

Alla base del provvedimento vi è la situazione economico-finanziaria dell’Ente e la progressione dell’indebitamento nei confronti dell’ACI, che al 30 giugno 2025 ammontava a 2.862.874 euro. Un quadro ritenuto critico, tale da non garantire adeguate prospettive di riequilibrio.

L’Automobile Club di Foggia aveva presentato una proposta di rateizzazione del debito, articolata su un arco temporale superiore ai quarant’anni. Una soluzione che, tuttavia, è stata respinta.

Nel testo della deliberazione si legge che il piano “comporterebbe l’estinzione del debito in essere con l’Aci in un arco temporale di oltre quaranta anni, termine peraltro destinato ad allungarsi ulteriormente non avendo il sodalizio considerato nella sua proposta l’ammontare degli interessi da applicare al piano di rientro come previsto dalla deliberazione n. 254 dell’11 settembre 2025”.

Secondo l’ACI, dunque, il piano non risulterebbe sostenibile né compatibile con le disposizioni regolamentari vigenti.

Avviato il procedimento amministrativo

Quello deliberato è, al momento, l’avvio di un procedimento amministrativo. La normativa prevede la concessione di termini per eventuali memorie difensive prima dell’adozione del provvedimento finale.

I soggetti interessati avranno dieci giorni dalla ricezione della comunicazione per trasmettere memorie scritte e documentazione a sostegno delle proprie ragioni. Il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo è fissato in trenta giorni dalla data della deliberazione.

Se l’iter dovesse concludersi con l’accoglimento della proposta, si procederà allo scioglimento dell’attuale Consiglio direttivo e alla nomina di un commissario straordinario, chiamato a gestire la fase di risanamento e riorganizzazione dell’Ente.

La vicenda apre ora una fase delicata per l’Automobile Club di Foggia, chiamato a fornire chiarimenti e a dimostrare la sostenibilità delle proprie prospettive finanziarie, in un contesto segnato da un indebitamento rilevante e da margini di manovra sempre più ridotti. Lo riporta foggiatoday.it.

