Bando ASI, 30 anni di suolo: il prezzo è scritto. Il lavoro no

C’è un bando pubblico. Nero su bianco. Agglomerato industriale ASI “Manfredonia/Monte Sant’Angelo”. Diritto di superficie per 30 anni. Base d’asta: oltre 547 mila euro più IVA. Tutto regolare, apparentemente. Tutto in ordine, sulla carta. E infatti il problema non è il bando. Il problema è quello che ci sta dietro. E soprattutto quello che non c’è: una visione, una garanzia, una promessa verificabile.

Perché qui la domanda è una sola, semplice e cattiva come la realtà: quanti posti di lavoro veri produce questa operazione? Non “potenziali”. Non “indotti”. Non “a regime”.Veri. Misurabili. Scritti. Vincolati.

A cosa servono davvero queste aree? Negli ultimi anni, chi quelle strade le percorre, lo vede con gli occhi: piazzali, capannoni, recinzioni. Camion che entrano, camion che escono. Movimento, sì. Ma non è detto che sia sviluppo.

La sensazione – sempre più insistente – è che stiamo trasformando un’area strategica in un grande deposito a cielo aperto: stoccaggio, movimentazione, logistica povera. Attività che occupano suolo e consumano territorio, ma spesso lasciano poco: contratti fragili, turni risicati, lavoro intermittente. Quando va bene.

E intanto la parola “industriale” resta attaccata ai cartelli come una decorazione.

Trent’anni: una generazione intera

Trent’anni non sono un dettaglio amministrativo. Trent’anni sono una generazione. Un pezzo di futuro consegnato oggi.

E allora la domanda non è più retorica, è politica:

Qual è il progetto industriale che verrà premiato? Che cosa dovrà produrre quell’azienda, oltre a occupare metri quadrati? Che impegni prende sull’occupazione? Quanti assunti? Con quali contratti? Con quali salari? Con quale formazione? Perché il territorio ha già visto questo film: suolo assegnato, attività minima, occupazione quasi zero. E poi silenzio. Finché non arriva un altro bando e la giostra riparte.

Sviluppo non è “zona industriale” scritto in grande

Lo sviluppo non è una targa. Non è un titolo. Non è un rendering. Lo sviluppo è quando:

arrivano imprese serie, con investimenti reali, nascono filiere, non monadi si fa trasformazione e produzione, non solo transito, si assumono persone del posto, si crea competenza, formazione, prospettiva.

Altrimenti è solo spazio consumato. E la differenza la paga la comunità: con il tempo, con i giovani che partono, con l’economia che si assottiglia.

Il convitato di pietra: la partecipazione

Su scelte così pesanti non può essere tutto chiuso nel recinto tecnico.

È legittimo – anzi doveroso – chiedere:

dove sta il confronto pubblico?

Dove stanno i Consigli comunali?

Dove sta la discussione vera con sindacati e categorie?

Dove sta la trasparenza sugli obiettivi occupazionali?

Perché quando un territorio non partecipa, quando non controlla, quando non pretende condizioni, poi succede sempre la stessa cosa: decisioni calate dall’alto, annunci in conferenza, e dopo qualche mese resta solo il piazzale.

Un bando non basta. Serve una svolta.

Non servono bandi “da soli”. Serve una strategia.

Un tavolo pubblico permanente. Obiettivi chiari. Clausole vincolanti.

Se un’area si assegna per trent’anni, allora deve restituire.

Non solo in canone o base d’asta. Deve restituire lavoro, filiere, produzione, futuro.

Perché il punto è questo:

qui non mancano i terreni. Qui manca il lavoro stabile.

E quando il lavoro manca, i giovani non aspettano. Se ne vanno.

È ora di cambiare direzione:

basta spazi occupati senza vita, basta sviluppo “di cartello”, basta silenzi.

Servono condizioni serie. Servono impegni scritti. Servono controlli.

E soprattutto serve una parola che non si possa più aggirare: occupazione.