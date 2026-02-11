Edizione n° 5974

Home // Attualità // BIT 2026, la Puglia vola nel 2025: oltre 22 milioni di presenze e 6,7 milioni di arrivi

Domanda internazionale a +25%, cresce la primavera e si rafforza il modello destagionalizzato. Le aree interne al centro della strategia 2026.

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Febbraio 2026
MILANO – Una Puglia sempre più internazionale, dinamica e capace di crescere in modo equilibrato. È il quadro che emerge dal Report sui flussi turistici 2025 presentato alla 46ª edizione della BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano – nel corso della conferenza istituzionale “Il turismo in Puglia nel 2026: evidenze, dinamiche e prospettive per il nuovo equilibrio territoriale”.

A illustrare i dati il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, l’assessora al Turismo e alla Promozione Graziamaria Starace e il commissario di Pugliapromozione Luca Scandale, con i contributi scientifici di Mara Maggiore (Osservatorio Turismo Pugliapromozione), Mario Romanelli (Data Appeal Company), Simone Rossi (Gate-Away) ed Enzo Risso (Ipsos).

Oltre 22,7 milioni di presenze nel 2025

Secondo i dati Istat/SPOT dell’Osservatorio turistico regionale – ancora provvisori ma riferiti al 92% della capacità ricettiva – nel 2025 la Puglia ha registrato oltre 6,7 milioni di arrivi e 22,7 milioni di presenze.

Rispetto al 2024 gli arrivi crescono del +13% e le presenze del +10%, con una spinta decisiva della componente internazionale: gli arrivi dall’estero segnano un +25%, mentre le presenze straniere crescono del +23%, raggiungendo quota 8,6 milioni. Il turismo domestico resta solido, con un incremento del +5% negli arrivi e del +4% nelle presenze.

Il tasso di internazionalizzazione tocca livelli storici: gli arrivi stranieri rappresentano ormai il 45% del totale.

Decaro: “Il turismo deve riequilibrare i territori”

“I dati raccontano una Puglia che negli ultimi anni ha compiuto una crescita complessiva a doppia cifra – ha dichiarato il presidente Antonio Decaro –. Ma non dobbiamo fermarci ai numeri. Dobbiamo capire come i viaggiatori vivono la Puglia, quali esperienze cercano e quale relazione instaurano con i territori”.

Accanto alle mete consolidate come Bari e Lecce, crescono Foggia, Taranto, Brindisi e la BAT, così come numerosi comuni dell’entroterra. Un segnale che, secondo il presidente, apre a una nuova visione: “Il turismo può diventare una leva di riequilibrio territoriale, non solo un fattore di concentrazione”.

La stagionalità mostra segnali incoraggianti: gli incrementi più significativi si registrano in primavera, con punte fino al +30% tra aprile e maggio, mentre l’estate si consolida intorno al +10%. A dicembre le presenze superano le 500mila unità, rafforzando un modello sempre meno legato alla sola stagione estiva.

“Oggi convivono due Puglie turistiche – ha aggiunto Decaro –: una satura in alcuni periodi e un’altra ancora inesplorata. Esiste una Puglia che comincia dove gli occhi dei viaggiatori non sono ancora arrivati. È la Puglia dei cammini, della montagna, dei borghi, dell’entroterra. È lì che vogliamo accompagnare i viaggiatori dei prossimi anni”.

Per l’assessora Graziamaria Starace, la parola chiave è equilibrio: “Equilibrio significa turismo responsabile. Il nostro obiettivo non è solo aumentare i flussi, ma distribuirli nel tempo e nello spazio, riducendo la pressione sulle aree più esposte”. Le aree interne diventano centrali nel racconto 2026. La strategia si fonda su due leve: infrastrutture e comunicazione. “Rendere questi luoghi raggiungibili e fruibili – ha spiegato Starace – e trasformare cammini, borghi, cooperative di comunità e integrazione tra turismo, agricoltura e cultura in narrazioni riconoscibili e competitive tutto l’anno”.

Il commissario di Pugliapromozione Luca Scandale ha annunciato l’avvio, dal 12 febbraio a maggio 2026, del nuovo piano media Italia-estero. “Promuoveremo la destinazione Puglia insieme ai suoi prodotti turistici – Mare e Nautica, Arte e Cultura, Enogastronomia, Sport, Natura e Benessere, Wedding Destination – con spot e publiredazionali su importanti testate e riviste internazionali in Europa, Regno Unito, Svizzera, Nord America, America Latina, Giappone e Asia”.

In Italia la campagna punterà in particolare su Sport, Natura e Benessere, con spot video e radio e uscite su quotidiani e reti nazionali in prime time.

Alberghiero in crescita, boom locazioni turistiche

Sul fronte dei comparti, l’alberghiero registra un incremento del +7% negli arrivi e del +6% nelle presenze, mentre l’extra-alberghiero segna +14% negli arrivi e +10% nelle presenze. Particolarmente marcato il trend delle locazioni turistiche, con +28% negli arrivi e +25% nelle presenze.

Francia e Germania si confermano tra i primi mercati per volumi, mentre gli Stati Uniti restano il primo mercato extra-europeo. In forte crescita i Paesi dell’Est Europa e del Sud America, a testimonianza di una domanda sempre più diversificata.

La Puglia consolida così il proprio ruolo di protagonista del turismo esperienziale nel Mediterraneo, capace di generare valore economico e occupazione nei territori. La sfida ora è tutta nella qualità e nella distribuzione dei flussi. Come ha sottolineato Decaro, “non un turismo che consuma i luoghi, ma che li attraversa con rispetto”. La prossima frontiera è già tracciata: raccontare e rendere accessibile quella Puglia inattesa che può trasformare il viaggio in un’esperienza autentica e condivisa.

