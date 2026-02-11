Bit Milano 2026, Monti Dauni presenti in massa: oltre 10 sindaci per il rilancio del territorio

I Monti Dauni hanno risposto più coesi che mai all’invito della neo assessora al Turismo della Regione Puglia, Graziamaria Starace, a partecipare alla Bit di Milano 2026, tra i più importanti appuntamenti internazionali del turismo mondiale.

Nella giornata di oggi, mercoledì 11 febbraio, presso lo Stand Puglia – e all’interno del ciclo di conferenze per promuovere i progetti e i prodotti dei territori pugliesi con le potenzialità per un turismo sostenibile tutto l’anno – è stata per la prima volta massiccia la partecipazione e la rappresentanza istituzionale all’appuntamento sui borghi dei Monti Dauni, ovvero i borghi più autentici di Capitanata, presenti con una delegazione di oltre dieci sindaci guidati dal primo cittadino di Troia, Francesco Caserta, in veste di vicepresidente con delega al Turismo dell’ente territoriale Area interna Monti Dauni (organismo per lo sviluppo strategico dei 29 comuni che ne fanno parte).

Ad accompagnare la delegazione e a supporto della promozione turistica del territorio (città di Lucera compresa) c’era anche il Gal Meridaunia.

Arte e cultura (grazie ai borghi storici, ai castelli, ai musei e alle architetture identitarie); paesaggio e turismo lento (con i cammini, i belvedere, le esperienze immersive nei territori); percorsi religiosi e spirituali (attraverso i santuari, gli eremi e le tradizioni devozionali locali); itinerari del gusto (ovvero le produzioni tipiche, la tradizione contadina e le eccellenze territoriali); la Via Francigena (asse culturale europeo che attraversa anche l’area appenninica della provincia di Foggia): queste le leve turistiche dei Monti Dauni, dallo straordinario potenziale, presentate alla Bit di Milano.

Grande la soddisfazione del sindaco di Troia, Francesco Caserta, che, in qualità di vicepresidente e delegato al Turismo di Area interna Monti Dauni, cogliendo appieno le intenzioni dell’assessora regionale Starace (la quale ha promesso grande attenzione sulle aree interne pugliesi), preannuncia dunque per i Monti Dauni “un lavoro importante sul versante turistico, il cui primo, importante obiettivo di breve periodo risiederà nella convocazione degli Stati generali del Turismo dei Monti Dauni”, sottolinea Caserta.

E prosegue: “Noi sindaci dell’Area interna siamo tutti convinti che sia giunto finalmente il momento di avviare un grosso investimento nel settore turistico per il rilanciare il nostro meraviglioso territorio, perfettamente compatibile con gli asset turistici che la Regione Puglia intende sviluppare. Non solo mare e turismo balneare, dunque – puntualizza Caserta -, ma anche storia, cultura, cammini e turismo enogastronomico, segmenti che animano il turismo slow, tanto in citato e in voga negli ultimi anni. Con la nostra presenza qui, che vuole rappresentare nel migliore dei modi una risposta convinta alle incoraggianti sollecitazioni dell’assessora regionale Starace, stiamo comunicando – chiosa il sindaco di Troia e vicepresidente di Area interna Monti Dauni – che noi sindaci ci siamo e vogliamo fare la nostra parte. Presenti, in tanti e uniti, in un contesto così importante per portare sempre più in alto il nome dei Monti Dauni. Dei quali fa parte, chiaramente, la mia amata città di Troia, che anche qui, alla Bit di Milano, ho potuto onorarmi di rappresentare e promuovere raccontandone le bellezze”.