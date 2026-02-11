Edizione n° 5974

BALLON D'ESSAI

EX AMANTE LINGOTTO // Colpisce l’ex amante con un lingotto d’argento: prete patteggia un anno e quattro mesi
11 Febbraio 2026 - ore  13:50

CALEMBOUR

ZOE TRINCHERO // Omicidio Zoe Trinchero, il medico legale: “Era ancora viva quando è stata gettata nel canale”
11 Febbraio 2026 - ore  10:00

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Borgo Mezzanone, incendio di pneumatici. Marasco: “Enormi danni all’ambiente”

BORGO MEZZANONE Borgo Mezzanone, incendio di pneumatici. Marasco: “Enormi danni all’ambiente”

Un vastissimo incendio ha interessato ieri pomeriggio, martedì 10 febbraio, l’ex pista militare di Borgo Mezzanone

Borgo Mezzanone, incendio di pneumatici. Marasco: "Enormi danni all'ambiente"

Borgo Mezzanone, incendio di pneumatici - Fonte Immagine: Facebook, Giuseppe Marasco

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Febbraio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Un vastissimo incendio ha interessato ieri pomeriggio, martedì 10 febbraio, l’ex pista militare di Borgo Mezzanone, oggi occupata da un insediamento abusivo di migranti, nel Comune di Manfredonia.

Secondo quanto riportato da Giuseppe Marasco, comandante nazionale degli Ispettori ambientali territorio forestali ‘Civilis’, le fiamme hanno prodotto una colonna di fumo nero visibile a distanza. Marasco ha immediatamente allertato i vigili del fuoco per limitare l’inquinamento e il danno eco-ambientale, definendo l’evento una potenziale catastrofe per il territorio della Capitanata.

Stando alle informazioni raccolte, nell’area sono presenti migliaia di pneumatici abbandonati, e un centinaio circa ha preso fuoco nel pomeriggio, causando enormi danni all’ambiente.

Lo riporta foggiatoday.it.

2 commenti su "Borgo Mezzanone, incendio di pneumatici. Marasco: “Enormi danni all’ambiente”"

  1. Ci vuole tanto a installare una foto trappola sia per riprendere i bastardi che li abbandonano, e sia quel VERME PARASSITA che ha messo fuoco.
    Ergastolo a pane e acqua su di un’isola .

  2. Il comune di Manfredonia, detiene diversi immobili in quella borgata. Fattene assegnare uno, in comodato gratuito, e statt semb allà. Ciuciuill ringrazierà!

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Bellezza e bruttezza sono un miraggio perché gli altri finiscono per vedere la nostra interiorità.” (Frida Kahlo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO