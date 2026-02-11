Borgo Mezzanone, incendio di pneumatici. Marasco: "Enormi danni all'ambiente"

Un vastissimo incendio ha interessato ieri pomeriggio, martedì 10 febbraio, l’ex pista militare di Borgo Mezzanone, oggi occupata da un insediamento abusivo di migranti, nel Comune di Manfredonia.

Secondo quanto riportato da Giuseppe Marasco, comandante nazionale degli Ispettori ambientali territorio forestali ‘Civilis’, le fiamme hanno prodotto una colonna di fumo nero visibile a distanza. Marasco ha immediatamente allertato i vigili del fuoco per limitare l’inquinamento e il danno eco-ambientale, definendo l’evento una potenziale catastrofe per il territorio della Capitanata.

Stando alle informazioni raccolte, nell’area sono presenti migliaia di pneumatici abbandonati, e un centinaio circa ha preso fuoco nel pomeriggio, causando enormi danni all’ambiente.

Lo riporta foggiatoday.it.