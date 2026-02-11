Edizione n° 5974

BALLON D'ESSAI

EX AMANTE LINGOTTO // Colpisce l’ex amante con un lingotto d’argento: prete patteggia un anno e quattro mesi
11 Febbraio 2026 - ore  13:50

CALEMBOUR

ZOE TRINCHERO // Omicidio Zoe Trinchero, il medico legale: “Era ancora viva quando è stata gettata nel canale”
11 Febbraio 2026 - ore  10:00

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Gargano. I colleghi del Carabiniere Giorgio Fermo lanciano raccolta fondi per la famiglia

GIORGIO FERMO Gargano. I colleghi del Carabiniere Giorgio Fermo lanciano raccolta fondi per la famiglia

Questo nostro e vostro gesto rappresenta la vicinanza, l'affetto e la riconoscenza di tutti verso Giorgio

Cagnano Varano, i colleghi del Carabiniere Giorgio Fermo, morto a 25 anni, lanciano raccolta fondi per la famiglia

Cagnano Varano, i colleghi del Carabiniere Giorgio Fermo, morto a 25 anni, lanciano raccolta fondi per la famiglia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Febbraio 2026
Cronaca // Gargano //

I colleghi del Carabiniere Giorgio Fermo, originario di Formia e venuto a mancare tragicamente a soli 25 anni a Cagnano Varano, nel foggiano, dove era in servizio, hanno lanciato una raccolta fondi su GoFundMe. “Ci rivolgiamo a voi – scrivono – per chiedere un piccolo grande gesto di solidarietà per sostenere la sua famiglia in questo momento drammatico e di immenso dolore”.

“Questo nostro e vostro gesto – si legge – rappresenta la vicinanza, l’affetto e la riconoscenza di tutti verso Giorgio, un ragazzo che troppo presto è venuto a mancare alla famiglia, agli amici, ai colleghi e all’intera comunità, quella comunità che ha scelto di ascoltare, sostenere e proteggere scegliendo di indossare una divisa”.

“Il beneficiario di questa raccolta fondi – precisano – è Antonio Fermo, papà del nostro amico, figlio e collega Giorgio”.

L’appello ha raccolto l’adesione di 140 donatori.

Si può contribuire al link https://www.gofundme.com/f/per-il-carabiniere-giorgio-fermo

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Bellezza e bruttezza sono un miraggio perché gli altri finiscono per vedere la nostra interiorità.” (Frida Kahlo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO