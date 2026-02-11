Cagnano Varano, i colleghi del Carabiniere Giorgio Fermo, morto a 25 anni, lanciano raccolta fondi per la famiglia

I colleghi del Carabiniere Giorgio Fermo, originario di Formia e venuto a mancare tragicamente a soli 25 anni a Cagnano Varano, nel foggiano, dove era in servizio, hanno lanciato una raccolta fondi su GoFundMe. “Ci rivolgiamo a voi – scrivono – per chiedere un piccolo grande gesto di solidarietà per sostenere la sua famiglia in questo momento drammatico e di immenso dolore”.

“Questo nostro e vostro gesto – si legge – rappresenta la vicinanza, l’affetto e la riconoscenza di tutti verso Giorgio, un ragazzo che troppo presto è venuto a mancare alla famiglia, agli amici, ai colleghi e all’intera comunità, quella comunità che ha scelto di ascoltare, sostenere e proteggere scegliendo di indossare una divisa”.

“Il beneficiario di questa raccolta fondi – precisano – è Antonio Fermo, papà del nostro amico, figlio e collega Giorgio”.

L’appello ha raccolto l’adesione di 140 donatori.

Si può contribuire al link https://www.gofundme.com/f/per-il-carabiniere-giorgio-fermo