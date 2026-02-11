Edizione n° 5974

Cerignola: pedonalizzazione di Corso Aldo Moro, approvato il progetto esecutivo da 585.600 euro

CERIGNOLA PEDONALIZZAZIONE Cerignola: pedonalizzazione di Corso Aldo Moro, approvato il progetto esecutivo da 585.600 euro

Intervento di pedonalizzazione del tratto di Corso Aldo Moro compreso tra l’incrocio con via XX Settembre e l’incrocio con viale G. Di Vittorio

Cerignola: pedonalizzazione di Corso Aldo Moro, approvato il progetto esecutivo da 585.600 euro

Cerignola, pedonalizzazione di Corso Aldo Moro - Fonte Immagine: cerignolaviva.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
11 Febbraio 2026
Cerignola // Politica //

CERIGNOLA – Nuovo passo verso la pedonalizzazione di Corso Aldo Moro. Con determinazione dirigenziale (atto reg. gen. n. 174 del 10 febbraio 2026; reg. sett. n. 39 del 30 gennaio 2026) il Comune di Cerignola approva il progetto esecutivo dell’intervento di pedonalizzazione del tratto di Corso Aldo Moro compreso tra l’incrocio con via XX Settembre e l’incrocio con viale G. Di Vittorio.

L’opera si inserisce nella cornice delle cosiddette “compensazioni ambientali”: il provvedimento richiama infatti la convenzione sottoscritta nel 2018 tra il Comune e la società Cerignola Wind s.r.l. (Tozzi Green), con la quale era stata individuata la pedonalizzazione come misura di riequilibrio ambientale e paesaggistico. Nel 2024 la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica; ora, con l’atto firmato dal dirigente del Settore Lavori Pubblici, Ambiente, Demanio e Patrimonio, si compie un ulteriore passaggio verso la fase realizzativa.

Il progetto esecutivo redatto dall’ing. Ferdinando Vitullo arriva a un importo complessivo di 585.600 euro. Di questi, 397.170,90 euro sono destinati ai lavori (comprensivi di 153.028,18 euro di incidenza della manodopera e 8.216,57 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), mentre 188.429,10 euro sono somme a disposizione dell’amministrazione: spese tecniche, incentivi per funzioni tecniche, collaudo, allacci, imprevisti, contributo ANAC e imposte.

L’iter amministrativo evidenzia due date: la verifica del progetto, redatta in contraddittorio con il progettista il 22 gennaio 2026, e la validazione del RUP (geom. Vito Dinichilo) del 29 gennaio 2026. La determina precisa anche un aspetto contabile: trattandosi di opera finanziata da apporto di capitali privati, la realizzazione e la successiva presa in consegna configurano una transazione non monetaria da registrare negli strumenti di programmazione finanziaria dell’Ente, dopo l’approvazione del bilancio.

Il provvedimento dispone infine la pubblicazione all’albo pretorio online e nella sezione “Amministrazione trasparente”, secondo quanto previsto dalla normativa sulla trasparenza. La pedonalizzazione di un asse centrale come Corso Aldo Moro non è solo un cantiere: è una scelta urbanistica che incide su mobilità, commercio, vivibilità e spazi pubblici. La sfida, adesso, sarà tradurre il progetto esecutivo in tempi certi e in un intervento capace di tenere insieme sicurezza, accessibilità e qualità degli spazi.

A cura di Michele Solatia.

