Cerignola, Scotto: “Per il vertice sarà una lotta serrata fino alla fine"

Felice Scotto, vice allenatore del Cerignola subentrato in panchina a Vincenzo Maiuri squalificato, ha commentato il pareggio a reti bianche contro il Catania, sottolineando la crescita della squadra e la difficoltà della sfida.

“Il nostro percorso è positivo, con solo una sconfitta nelle ultime 14 partite, e la crescita della squadra è evidente. Abbiamo affrontato quasi tutte le rivali dell’alta classifica, traendo insegnamenti dalle gare precedenti, come quella col Benevento, nella quale abbiamo evidenziato errori da correggere”, ha dichiarato Scotto.

Sul Catania ha aggiunto: “È una squadra ben allenata, con giocatori di categoria superiore. Lo stadio di casa è uno spettacolo per questa categoria, e i valori in campo si sono visti. Hanno una grossa fisicità, mentre noi puntiamo su tecnica e rapidità tra le linee. Dini ha compiuto un miracolo sul tiro di D’Orazio e noi abbiamo risposto costruendo diverse occasioni importanti”.

Riguardo alla lotta per la vetta, Scotto ha evidenziato: “Sarà una lotta serrata fino alla fine. Il distacco dalla vetta si è allungato, ma ci sono ancora scontri diretti e molte partite da giocare. Ci concentriamo sul nostro percorso e sull’unità della squadra”.

Infine, sullo sviluppo della partita: “L’arbitro ha adottato un metro di gioco più ‘maschio’, favorendo la fisicità del Catania. Noi abbiamo saputo soffrire nel secondo tempo, difendendo con ordine e provando a ripartire, ottenendo un risultato di prestigio contro un avversario forte”.

Lo riporta tuttocalciocatania.com.