Edizione n° 5974

BALLON D'ESSAI

EX AMANTE LINGOTTO // Colpisce l'ex amante con un lingotto d'argento: prete patteggia un anno e quattro mesi
11 Febbraio 2026 - ore  13:50

CALEMBOUR

ZOE TRINCHERO // Omicidio Zoe Trinchero, il medico legale: “Era ancora viva quando è stata gettata nel canale”
11 Febbraio 2026 - ore  10:00

Home // Cronaca // Colpisce l'ex amante con un lingotto d'argento: prete patteggia un anno e quattro mesi

EX AMANTE LINGOTTO Colpisce l’ex amante con un lingotto d’argento: prete patteggia un anno e quattro mesi

L’episodio risale a settembre 2021, quando la relazione tra i due era ormai conclusa

Colpisce l’ex amante con un lingotto d’argento: prete patteggia un anno e quattro mesi

ph Open

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Febbraio 2026
Cronaca // Primo piano //

Un’aggressione violenta e un tentativo di rapina finiscono con un patteggiamento: è quanto accaduto a Giuseppe M., 63enne prete originario della provincia di Cosenza, noto tra i fedeli come don Pino e oggi cappellano in un ospedale vicino a Padova. L’uomo ha patteggiato un anno e quattro mesi per tentata rapina e lesioni ai danni di una donna con cui aveva avuto una relazione sentimentale.

L’episodio risale a settembre 2021, quando la relazione tra i due era ormai conclusa. Secondo l’accusa, il sacerdote si sarebbe recato presso l’abitazione dell’ex amante, colpendola ripetutamente alla testa con un lingotto d’argento e strattonandola per costringerla ad aprire la cassaforte, cercando di impossessarsi di gioielli e preziosi. Nel corso dell’aggressione, don Pino avrebbe anche strappato di mano il cellulare alla donna per impedirle di chiedere aiuto. Fortunatamente, il figlio della vittima è arrivato in tempo e le forze dell’ordine hanno subito bloccato il sacerdote. La donna, allora 65enne, riportò contusioni al volto, al cuoio capelluto, al collo e all’avambraccio, con una prognosi di sette giorni.

Durante il processo, prima della definizione del procedimento, don Pino ha risarcito la vittima con 4.000 euro, somma che la donna, oggi 70enne, ha scelto di devolvere in beneficenza all’ospedale Bambino Gesù. Nonostante il tentativo della vittima di ritirare la querela, essendo un reato procedibile d’ufficio, l’iter giudiziario è proseguito fino al patteggiamento.

Nel corso della vicenda, il sacerdote ha mostrato segni di pentimento, chiedendo al pubblico ministero di poter patteggiare. La richiesta è stata accolta: ieri la condanna a un anno e quattro mesi è stata ufficializzata, chiudendo un capitolo doloroso con una misura che, pur contenuta, riflette la gravità dei fatti.

Lo riporta leggo.it

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

"Bellezza e bruttezza sono un miraggio perché gli altri finiscono per vedere la nostra interiorità.” (Frida Kahlo)

