La Regione Puglia interviene con una nota di precisazione sugli esiti dell’Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati alla mitigazione dell’erosione delle coste basse, dopo le polemiche legate al fatto che alcuni Comuni – in particolare nel Salento – non risultino tra quelli finanziati.

A firmare il chiarimento è la Sezione Demanio e Patrimonio del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, che richiama quanto già illustrato dagli assessori Raffaele Piemontese e Serena Triggiani Leuzzi (nella comunicazione di lunedì scorso) e aggiunge ulteriori dettagli sul funzionamento della procedura e sulla composizione della graduatoria.

Avviso aperto a tutti i Comuni costieri: presentati progetti da 17 amministrazioni

L’Avviso, finanziato attraverso il Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, era aperto a tutti i Comuni costieri pugliesi. Alla scadenza hanno partecipato 17 Comuni, presentando progetti sottoposti a valutazione tecnica da parte di una commissione nominata con determinazione dirigenziale n. 563 del 22 ottobre 2025.

I criteri di valutazione – sottolinea la Regione – erano oggettivi e stringenti, coerenti con gli obiettivi della politica europea e con la Priorità 2 “Economia verde”: tra gli elementi considerati figurano livello di rischio, coerenza con le strategie di adattamento climatico, qualità progettuale e immediata cantierabilità.

Tre fasce in graduatoria: finanziati, ammissibili non finanziati, non ammessi

Dall’istruttoria è emersa una graduatoria che distingue “in modo netto” tre situazioni.

1) Progetti finanziati: quelli ammissibili rientrati nella dotazione economica dell’Avviso. I Comuni beneficiari sono:

Rodi Garganico e Zapponeta (provincia di Foggia),

Massafra (Taranto),

Ostuni (Brindisi).

Il finanziamento complessivo è pari a circa 15,9 milioni di euro.

2) Progetti ammissibili ma non finanziati per esaurimento risorse: qui rientrano tre Comuni del Leccese:

Ugento, Lecce, Melendugno.

I progetti hanno superato la valutazione tecnica, ma non hanno trovato copertura nella dotazione iniziale.

Per Ugento, il cui intervento (circa 4,1 milioni di euro) risulta “immediatamente dopo” quelli finanziati, gli uffici regionali hanno comunicato due strade: cofinanziamento comunale oppure attesa di un eventuale incremento delle risorse che consentirebbe lo scorrimento della graduatoria.

3) Progetti non ammessi: non hanno soddisfatto i requisiti previsti o non hanno superato la verifica istruttoria. In questa fascia rientrano:

Cagnano Varano e Lesina (FG),

Monopoli (BA),

Fasano , San Pietro Vernotico , Torchiarolo (BR),

Squinzano , Trepuzzi , Vernole (LE),

Torricella (TA).

“Nessuna scelta territoriale”: la Regione respinge le accuse

Il passaggio politicamente più rilevante della nota è la smentita di esclusioni “a tavolino”: “Nessun Comune è stato escluso per scelta politica o territoriale”, ribadisce la Regione. Gli esiti, secondo gli uffici, derivano “esclusivamente dall’applicazione delle regole” dell’Avviso pubblico e dalla disponibilità finanziaria.

Non solo coste basse: due sub-azioni e strumenti diversi per coste alte e falesie

La Regione evidenzia inoltre che l’azione del PR Puglia dedicata al contrasto dell’erosione costiera – Azione 2.6 “Interventi per il contrasto all’erosione costiera e il ripristino della naturale dinamica costiera” – è divisa in due binari:

Sub Azione 2.6.1 : interventi sulle coste alte ,

Sub Azione 2.6.2: interventi sulle coste basse (quella oggetto dell’Avviso).

Per le coste alte non si procede con bandi pubblici: la programmazione avviene tramite procedure negoziali e attraverso la piattaforma ReNDiS (Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo), gestita da ISPRA, utilizzata per censimento e programmazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. In pratica, progetti legati a falesie, crolli e dissesto delle coste alte possono essere proposti dai Comuni attraverso quel canale.

“Percorso strutturato”: previsti nuovi bandi e ulteriori risorse

La nota regionale chiude rimarcando che questa misura “non esaurisce” l’impegno sulla difesa della costa, ma rappresenta l’avvio di un percorso strutturato: previste nuove risorse, ulteriori bandi e una programmazione di medio-lungo periodo, considerata necessaria per un fenomeno che interessa l’intero litorale, “dal Gargano al Salento”.

Gli uffici regionali, infine, assicurano disponibilità a fornire supporto tecnico agli enti locali per individuare lo strumento più adatto, tra Avvisi per le coste basse e procedure ReNDiS per le coste alte, nell’ottica della tutela complessiva del litorale pugliese.