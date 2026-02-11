È online il modulo di pre-iscrizione per “DesTEENazione – Desideri in Azione”, il nuovo Spazio Multifunzionale dedicato alla crescita, alla partecipazione e all’inclusione dei giovani di Foggia. Il progetto, gestito dall’ATS composta dalle cooperative sociali Medtraining, SocialService, La Rosa dei Venti e Kaleidos, è promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzato nell’ambito del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021–2027. La sede è il Centro Polifunzionale di Quartiere “Don Michele De Paolis” in via Alfredo Petrucci.

L’iniziativa è rivolta a ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 21 anni, insieme ai loro nuclei familiari, con l’obiettivo di favorire autonomia, partecipazione e inclusione sociale, affrontando il disagio adolescenziale attraverso laboratori esperienziali, attività di gruppo, supporto scolastico, percorsi sulle competenze sociali e relazionali, educativa di strada e coinvolgimento delle scuole.

Un ruolo centrale sarà svolto dall’équipe multidisciplinare composta da educatori, psicologi e operatori di accoglienza, che seguirà i ragazzi e le loro famiglie. Il progetto si articola in più linee di azione: aggregazione e accompagnamento socio-educativo, progetti Get Up di partecipazione attiva, prevenzione dell’abbandono scolastico, supporto genitoriale, accompagnamento psicologico, promozione dell’intelligenza emotiva e tirocini di inclusione.

Lo Spazio Multifunzionale è aperto tutti i giorni con i seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì 09.00 – 13.00; dal lunedì al venerdì 16.00 – 21.00; martedì, giovedì e sabato 16.00 – 21.00. Per informazioni: desteenazione@comune.foggia.it.