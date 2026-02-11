Foggia, Viale Colombo riqualificata ma sotto accusa: “Troppi attraversamenti, rischio per pedoni e automobilisti”

FOGGIA – Viale Colombo, recentemente interessata da interventi di riqualificazione urbana, torna al centro dell’attenzione per una segnalazione che solleva interrogativi sulla sicurezza stradale. A denunciarlo è un cittadino foggiano che evidenzia la presenza di numerosi attraversamenti pedonali nel tratto successivo all’incrocio con viale Michelangelo.

Secondo quanto riferito, le strisce pedonali sarebbero collocate in corrispondenza di ogni intersezione con le strade secondarie che confluiscono su viale Colombo, risultando – a suo dire – eccessivamente ravvicinate tra loro.

«Si notano troppi attraversamenti pedonali, ad ogni intersezione con le strade secondarie che sfociano su viale Colombo. Sono troppo vicine e, secondo me, non sono a norma rispetto al Codice della strada», segnala il cittadino, che teme possibili ripercussioni sulla sicurezza. «Potrebbero creare gravi pericoli ai pedoni che attraversano, soprattutto nelle ore di maggiore afflusso di persone e veicoli». Il riferimento è ai momenti di punta della giornata, quando il traffico veicolare e il passaggio pedonale aumentano sensibilmente, rendendo più complessa la gestione della viabilità. Una situazione che, sempre secondo la segnalazione, rischierebbe di generare confusione tra gli automobilisti, costretti a fermate continue.

Con toni provocatori, il cittadino osserva: «Più che Viale Colombo, si potrebbe rinominare Via dei Sepolcri, specie nelle ore di maggiore afflusso». E aggiunge ironicamente: «Anziché fermarsi ad ogni chiesa, ci si fermerà ad ogni attraversamento pedonale».

La segnalazione si inserisce in un più ampio dibattito sulla pianificazione urbana e sull’equilibrio tra esigenze di sicurezza dei pedoni e fluidità del traffico. Se da un lato la presenza di attraversamenti pedonali rappresenta uno strumento fondamentale per tutelare chi si muove a piedi, dall’altro la loro collocazione deve rispondere a criteri tecnici precisi, nel rispetto delle normative vigenti.

Non solo. Il cittadino richiama l’attenzione anche su altri aspetti legati alla gestione della sosta, come l’obbligo di inserire la targa nei parchimetri e la presenza di stalli gialli riservati, chiedendo maggiore chiarezza e controlli.

La riqualificazione di Viale Colombo, pensata per migliorare vivibilità e sicurezza, apre dunque un confronto che coinvolge residenti, automobilisti e pedoni. Resta ora da verificare, da parte degli uffici competenti, la piena conformità degli interventi alle disposizioni del Codice della strada e l’eventuale necessità di correttivi.

Il dibattito è aperto.

A cura di Giovanna Tambo.