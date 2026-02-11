Bari si prepara a vivere una serata da brividi con Geolier, protagonista dell’Oversound Music Festival venerdì 4 luglio 2026 all’Arena del Levante. Dopo il sold out dei colossali “Geolier Stadi 2026” a Napoli, Milano e Roma, l’artista napoletano porta anche in Puglia tutta l’energia dei suoi live esplosivi.

Sul palco barese, Geolier presenterà dal vivo il nuovo album “Tutto è possibile”, già debutto al #1 della classifica FIMI e disco d’oro in una sola settimana, insieme ai brani che lo hanno consacrato come uno dei punti di riferimento assoluti dell’urban italiano.

Non perdere l'occasione di vivere una notte unica sotto il segno della musica urbana

Acquista qui:

https://www.ticketsms.it/it/event/Geolier-Oversound-Music-Festival-Bari-Arena-Del-Levante-04-07-2026