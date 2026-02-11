Edizione n° 5973

Geolier farà tappa a Bari: il Summer Festival Tour arriva all'Arena del Levante

CONCERTO Geolier farà tappa a Bari: il Summer Festival Tour arriva all’Arena del Levante

Dopo il sold out dei colossali “Geolier Stadi 2026” a Napoli, Milano e Roma, l’artista napoletano porta anche in Puglia tutta l’energia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Febbraio 2026
Attualità // Bari //

Bari si prepara a vivere una serata da brividi con Geolier, protagonista dell’Oversound Music Festival venerdì 4 luglio 2026 all’Arena del Levante. Dopo il sold out dei colossali “Geolier Stadi 2026” a Napoli, Milano e Roma, l’artista napoletano porta anche in Puglia tutta l’energia dei suoi live esplosivi.

Sul palco barese, Geolier presenterà dal vivo il nuovo album “Tutto è possibile”, già debutto al #1 della classifica FIMI e disco d’oro in una sola settimana, insieme ai brani che lo hanno consacrato come uno dei punti di riferimento assoluti dell’urban italiano.

Non perdere l’occasione di vivere una notte unica sotto il segno della musica urbana: acquista subito il tuo biglietto su TicketSms e assicurati il posto in prima fila per una serata che promette emozioni indimenticabili.

Acquista qui:

https://www.ticketsms.it/it/event/Geolier-Oversound-Music-Festival-Bari-Arena-Del-Levante-04-07-2026

