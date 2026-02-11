Edizione n° 5974

Giornata Mondiale del Malato. "Mi sono posto questa domanda: chi sono i malati oggi?"

GIORNATA MALATO FG Giornata Mondiale del Malato. “Mi sono posto questa domanda: chi sono i malati oggi?”

Ogni giorno ascoltiamo e leggiamo notizie di gente che non ha rispetto verso chi passeggia per strada, o non è libera di amare chi desidera.

ANTONIO PIETRO TOTARO - ST

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Febbraio 2026
Manfredonia // Mattinata //

11 Febbraio. Giornata Mondiale del Malato. Mi sono posto questa domanda: chi sono i malati oggi?

Persone che si infilano in manifestazioni e cortei pacifici con tematiche serie, per creare disordine, panico e distruggere tutti.
Ci sono malati certificati e non certificati, che hanno bisogno di essere curati più di quelli certificati.
Il mio pensiero va ai genitori e familiari che hanno perso una figlia per mano di uomo.
Il mio pensiero va a tutte le volontarie e i volontari che dedicano il loro tempo prezioso allo stare vicino a persone CON disabilità.
Il mio pensiero va agli operatori sanitari che fanno il loro lavoro con dedizione e delicatezza, nei confronti di coloro che soffrono malattie curabili e malattie dove la scienza ancora non ha aperto loro un briciolo di speranza.

Il mio pensiero va soprattutto ai genitori della piccola Francesca di San Nicandro Garganico, a loro va un mio caloroso abbraccio, per il loro immenso dolore.

a cura di Antonio Pietro Totaro, Mattinata.

