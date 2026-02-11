FOGGIA, 11 febbraio 2026. Si è chiusa con un sostanziale nulla di fatto, sotto il profilo accusatorio, l’udienza del 10 febbraio 2025 del procedimento “Giù le Mani”, scaturito dall’omonima inchiesta della Guardia di Finanza di Manfredonia. Davanti al collegio presieduto dal giudice Talani, presso il Tribunale di Foggia, sono stati escussi due testimoni indicati con riferimento al cosiddetto filone Ase, nell’ambito del processo che vede nove imputati a vario titolo, accusati di presunti intrecci tra politica, affari e criminalità nel Comune sipontino.

Quattro filoni d’inchiesta, le accuse (focus)

Le accuse, declinate in 14 capi d’imputazione e articolate in cinque distinti filoni investigativi, spaziano dalla corruzione elettorale alla concussione, dal peculato alla violenza privata. Tutti gli imputati hanno respinto ogni addebito, dichiarandosi innocenti o estranei alle vicende contestate.

L’udienza del 10 febbraio 2026. Testimoni non confermano

I testi ascoltati ieri sono stati un autista e un operatore accompagnatore di autisti. Entrambi erano stati indicati come potenziali fonti di riscontro rispetto a presunte vessazioni, pressioni o comportamenti intimidatori contestati nei capi d’imputazione nei confronti di Michele Fatone. Tuttavia, nel corso dell’esame dibattimentale, nessuno dei due ha confermato in aula dichiarazioni di contenuto accusatorio.

Il primo a deporre è stato un autista. Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, sollecitato dal pubblico ministero in merito a dichiarazioni rese in fase di indagine alla polizia giudiziaria, il teste ha ripetutamente affermato di non ricordare il contenuto di quanto verbalizzato. In particolare, ha precisato di non essere in grado né di confermare né di smentire specifiche affermazioni che gli venivano contestate mediante lettura dei verbali.

“Non è che le nego – ha sostanzialmente dichiarato – ma non posso confermarle perché non ricordo di aver detto queste cose”. Il pubblico ministero ha tentato più volte di rinfrescare la memoria al testimone attraverso le contestazioni formali previste dal codice di procedura penale, ma il teste ha mantenuto la stessa linea, affermando di non avere memoria delle circostanze dettagliate riportate nei verbali.

Il teste ha inoltre descritto il proprio ruolo lavorativo come limitato allo svolgimento delle mansioni operative: “Arrivo la mattina, prendo il camion e vado a lavorare”, spiegando di non essersi mai interessato ad aspetti organizzativi o gestionali dell’azienda.

Nel corso dell’udienza è intervenuto l’avvocato Francesco Santangelo, difensore di Fatone, il quale ha evidenziato come le dichiarazioni contestate – per contenuto e terminologia – apparissero, a suo dire, non compatibili con il livello di scolarizzazione manifestato dal teste in aula. Il primo teste infatti, in più occasioni ha chiesto al presidente del collegio di potersi esprimere in dialetto, mostrando difficoltà linguistiche.

Unico passaggio richiamato anche in aula è stato quello in cui, secondo il verbale di polizia, il teste avrebbe espresso in dialetto un giudizio fortemente offensivo nei confronti di Fatone. Anche su questo punto, però, il primo teste ha dichiarato di non ricordare di aver pronunciato tali parole.

L’esame si è quindi concluso senza che il testimone fornisse elementi di conferma rispetto a presunti comportamenti vessatori.

Diversa, ma ugualmente priva di riscontri accusatori decisivi, la deposizione del secondo teste, escusso durante l’udienza di ieri. Lo stesso ha ricostruito i propri periodi di lavoro in Ase: un primo incarico temporaneo nel periodo natalizio del 2020 e una successiva assunzione a tempo indeterminato nell’agosto 2021. Nel primo periodo, ha spiegato, il suo diretto superiore era Fatone, mentre sopra di lui vi era Binetti.

L’uomo ha inoltre riferito due episodi che lo avrebbero riguardato personalmente.

Il primo risale a un giorno in cui si sarebbe presentato al lavoro con circa dieci minuti di ritardo. In quell’occasione, secondo quanto dichiarato, Fatone gli avrebbe detto che i mezzi erano già partiti e che poteva tornare a casa. Alla domanda sul tono utilizzato, il teste ha parlato di modalità “decise ma non più di tanto”, aggiungendo di provenire dal settore edile e di essere abituato a toni diretti nei contesti lavorativi. Ha inoltre precisato di essere stato rimandato a casa, nel corso della propria carriera, altre quattro volte, anche in contesti diversi da Ase, qualificando l’episodio come non eccezionale.

Sul punto, la difesa ha sottolineato come l’allontanamento di un dipendente in ritardo possa rientrare nelle prerogative di vigilanza del superiore gerarchico.

Il secondo episodio riguarda un rientro dalla malattia, dopo circa dieci-quindici giorni di assenza per problemi alla schiena. Il secondo teste ha raccontato di essere stato contattato telefonicamente (da altro dipendente,ndr) la domenica sera precedente al rientro, con rassicurazioni circa un’assegnazione a mansioni più leggere. La mattina successiva, tuttavia, Fatone gli avrebbe indicato di riprendere il lavoro nella stessa zona precedente alla malattia. Ritenendo di non poter svolgere quelle mansioni, il secondo teste avrebbe deciso di andare via, sentendosi mortificato.

A domanda della difesa, il teste ha confermato di aver contattato (altro dipendente,ndr) solo dopo circa due ore dall’accaduto, spiegando di aver avuto bisogno di “sbollentare” prima di telefonare.

Nel corso dell’esame è emersa anche un’incongruenza tra quanto riportato in un verbale di sommarie informazioni e quanto dichiarato in aula. Secondo la verbalizzazione di polizia, il secondo testo escusso ieri avrebbe affermato di conoscere Fatone anche in ambito familiare, avendo frequentato lo stesso in contesti extra-lavorativi. In udienza, invece, il teste ha precisato che a essere amiche sarebbero la propria nipote acquisita e la figlia di Fatone, circostanza che lo avrebbe portato a incontrare occasionalmente la figlia di quest’ultimo, ma non a frequentare personalmente Fatone con le rispettive famiglie.

Anche su questo punto il teste ha preso le distanze dal contenuto del verbale.

Infine, il secondo teste ha riferito di aver sentito talvolta Fatone alzare la voce sul luogo di lavoro, senza però specificare né le ragioni né i destinatari di tali comportamenti.

Un ulteriore elemento emerso in aula riguarda la rilettura dei verbali. Entrambi i testi, rispondendo alle domande delle parti, hanno dichiarato di non aver ricevuto lettura integrale delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria prima della sottoscrizione, nonostante nei verbali sia riportata la formula di rito “letto, confermato e sottoscritto”. Un aspetto che la difesa ha evidenziato come meritevole di attenzione ai fini della valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni predibattimentali.

All’esito dell’udienza, i due testimoni non hanno pertanto confermato in dibattimento l’esistenza di vessazioni, minacce o pressioni riconducibili a Michele Fatone nei termini prospettati nei capi d’imputazione. Le dichiarazioni rese si sono limitate a episodi circoscritti, privi – allo stato – di specifici contenuti intimidatori o persecutori.

Il processo proseguirà nelle prossime udienze con l’escussione di ulteriori testi. Come noto, le posizioni degli imputati restano al vaglio del collegio giudicante e ogni valutazione definitiva sarà rimessa alla sentenza.