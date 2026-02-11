L’attore Charlie Chaplin – in arte Charlot – è stato imitato mirabilmente, nelle vesti del suo leggendario costume di scena, da maschere singole e da gruppi partecipanti alle sfilate del Carnevale di Manfredonia.

Una delle performance più riuscite di Charlot, nel corso del Carnevale del 1959, fu quella del gruppo intitolato “Cinema d’altri tempi – Ciak si gira”. In quell’occasione il compianto amico Tonino Tomaiuolo, al secolo “Sciurìlle”, lo imitò in maniera straordinaria, facendo divertire a crepapelle il pubblico presente lungo il percorso della sfilata.

Un’altra significativa interpretazione di Charlot, nel suo tradizionale costume di scena, fu quella organizzata da Matteo Arena nel 1984 con il gruppo carnevalesco “I Charlottoni”. Tra i partecipanti voglio ricordare la simpaticissima performance del compianto amico Giovanni Battista Vitulano, detto “Giuanne a pallòtte”, e quella di Tonino Renzulli, bravo sarto conosciuto in loco con il nome d’arte di “Zizzì”.

Sempre nel 1984 si distinse lo spettacolare gruppo denominato “Le Charlottine” (composto da sole ragazzine), organizzato dalla palestra Gymnasium, diretta dalla prof.ssa Filomena Totaro, con la collaborazione del cantante di musica leggera Lino Conoscitore. Il gruppo partecipò con successo alle sfilate del Carnevale di Manfredonia di quell’anno.

Il mitico mimo del cinema muto Charlie Chaplin nacque a Londra il 16 aprile 1889. È stato uno dei più grandi interpreti del cinema mondiale. Il personaggio di Charlot, che lo rese celebre, nacque da un’idea dello stesso Chaplin tra il 1914 e il 1915. Nel corso della sua carriera artistica fu attore, comico, regista, sceneggiatore, compositore e produttore cinematografico. Morì a Corsier-sur-Vevey, in Svizzera, il 25 dicembre 1977.

Nell’aprile del 2016, nella città di Corsier-sur-Vevey, sulle sponde del lago di Ginevra, nella casa dove l’attore trascorse gli ultimi anni della sua vita, è stato inaugurato un grande museo a lui dedicato: “Chaplin’s World”. Quest’anno, inoltre, nel Carnevale di Nizza, il grande Chaplin è stato ricordato con la realizzazione di un enorme e spettacolare pupo in cartapesta raffigurante il mitico Charlot.

Fotogallery: Franco Rinaldi

A cura di Franco Rinaldi, cultore di storia e tradizioni popolari di Manfredonia