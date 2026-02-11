Incredibile in Puglia, butta per errore 20 lingottini d’oro: recuperati in discarica

Edizione n° 5974

11 Febbraio 2026 - ore  20:31

11 Febbraio 2026 - ore  10:00

Protagonista della vicenda un uomo di 57 anni, residente nella zona, che aveva accumulato negli anni il piccolo tesoro

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Febbraio 2026
Cronaca // Focus //

PORTO CESAREO (Lecce) – Ha gettato nella spazzatura, senza accorgersene, una scatola di latta contenente 20 lingottini d’oro per un valore complessivo di circa 120mila euro. Il giorno dopo, resosi conto dell’errore, si è rivolto ai carabinieri che, al termine di una serie di verifiche, sono riusciti a recuperare il prezioso contenitore direttamente in discarica.

Protagonista della vicenda un uomo di 57 anni, residente nella zona, che aveva accumulato negli anni il piccolo tesoro, regolarmente acquistato. La scatola era stata buttata in un cestino dei rifiuti a Torre Lapillo, marina di Porto Cesareo.

Quando si è accorto di quanto accaduto, l’uomo ha denunciato tutto ai militari dell’Arma. Dopo un’iniziale perplessità, i carabinieri hanno verificato la versione dei fatti attraverso la visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza, accertando che il racconto corrispondeva al vero.

Le ricerche si sono quindi spostate nella discarica di Ugento, dove nel frattempo erano stati conferiti i rifiuti raccolti dagli autocompattatori. Al termine delle operazioni, la scatola di latta è stata ritrovata con all’interno tutti i lingotti, successivamente restituiti al legittimo proprietario.

Una vicenda a lieto fine che avrebbe potuto trasformarsi in una perdita ingente.

Fonte: ANSA Puglia

