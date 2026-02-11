Edizione n° 5974

BALLON D'ESSAI

11 Febbraio 2026 - ore  13:50

11 Febbraio 2026 - ore  10:00

ITL Foggia, vigilanza nel settore ristorazione. Sospese 2 aziende. "Lavoro nero e mancata sicurezza"

RISTORAZIONE NERO FOGGIA ITL Foggia, vigilanza nel settore ristorazione. Sospese 2 aziende. “Lavoro nero e mancata sicurezza”

Gli ispettori hanno pertanto adottato 5 maxi-sanzioni per lavoro nero, per un importo totale di 19.500 euro

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Febbraio 2026
Cronaca // Manfredonia //
Roma, 11 Febbraio 2026 – Personale ispettivo dell’ITL di Foggia è stato impegnato nei giorni scorsi in un’attività di vigilanza che ha interessato, in particolare, il settore della ristorazione.
Tre le aziende sottoposte a verifica, 29 i lavoratori controllati: 20 sono risultati irregolari.
Nel dettaglio, 5 lavoratori sono risultati in nero (2 su 5 nella prima azienda ispezionata; 3 su 9 nella seconda), mentre per gli altri 15 le contestazioni attengono alla violazione della normativa in materia di orario di lavoro.
Gli ispettori hanno pertanto adottato 5 maxi-sanzioni per lavoro nero, per un importo totale di 19.500 euro, nonché 2 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, sia per l’impiego di lavoro nero che per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (è stata accertata la mancata redazione del Documento di valutazione dei rischi).
Nel corso dei controlli sono state, altresì, appurate infedeli registrazioni sul Libro Unico del Lavoro e sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 24.500 euro.

LASCIA UN COMMENTO