Home // Foggia // Palestre e impianti provinciali: via libera a due nuove concessioni tra Vieste e Foggia

VIESTE FOGGIA Palestre e impianti provinciali: via libera a due nuove concessioni tra Vieste e Foggia

La Provincia di Foggia aggiorna il piano di utilizzo degli impianti sportivi di competenza provinciale per l’anno scolastico 2025/2026

Palestre e impianti provinciali: via libera a due nuove concessioni tra Vieste e Foggia

Palazzo Dogana Foggia - Fonte Immagine: foggiareporter.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
11 Febbraio 2026
Foggia // Gargano //

La Provincia di Foggia aggiorna il piano di utilizzo degli impianti sportivi di competenza provinciale per l’anno scolastico 2025/2026 in orario extrascolastico. Con determinazione n. 193 del 10 febbraio 2026, il Settore Edilizia Scolastica, Immobili, Energie Alternative ha disposto l’integrazione del provvedimento già adottato a settembre 2025, autorizzando ulteriori richieste pervenute successivamente

Il documento richiama la determina n. 1602 del 25/09/2025, con cui era stato approvato il piano generale di concessione delle palestre annesse agli istituti scolastici provinciali. Dopo quell’atto, spiega la Provincia, sono arrivate nuove istanze “non ricomprese nel Piano approvato” e ritenute coerenti con le finalità di promozione sportiva e valorizzazione del patrimonio provinciale

Le richieste accolte riguardano:
l’ASD Atletico Gargano, per l’utilizzo del campo calcio “Omnisport” di Vieste (istanza prot. 63743/2025);
l’ASD Eurobasket Club, per la palestra dell’IPSIA “Pacinotti” di Foggia (istanza prot. 67891/2025)

L’atto definisce anche giorni e orari: per l’Omnisport di Vieste l’uso è previsto in fascia pomeridiana, mentre per la palestra dell’IPSIA Pacinotti l’utilizzo è in fascia serale (20.00–22.00).

Sul fronte economico, viene ribadito che l’uso degli impianti comporta il pagamento del canone secondo le tariffe già fissate con deliberazione presidenziale del 2017: canone orario di 8 euro con maggiorazione del 30% per eventuali utilizzi nel weekend, e indicazioni operative su rate, scadenze e bonifico, con IBAN e causale standardizzata.

A cura di Michele Solatia.

