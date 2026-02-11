A due anni esatti dalla tragedia, arriva la prima risposta della giustizia per la morte di Paolo Pasqualini, il runner sbranato e ucciso da tre rottweiler mentre faceva jogging nel bosco di Manziana, alle porte di Roma. L’11 febbraio 2024, durante una corsa in solitaria, l’uomo venne aggredito dai tre molossi fuggiti da un’abitazione vicina. Oggi, mercoledì 11 febbraio 2026, il gup di Civitavecchia ha pronunciato la sentenza nei confronti dei due proprietari dei cani, condannandoli a un anno di reclusione con rito abbreviato. Il giudice ha inoltre disposto una provvisionale di 50mila euro in favore dei familiari.

La decisione chiude il primo grado di giudizio, ma non attenua la ferita di chi, da due anni, chiede una pena ritenuta proporzionata alla gravità dell’accaduto. La vicenda aveva scosso l’opinione pubblica, alimentando il dibattito sulla responsabilità dei proprietari e sulle condizioni di sicurezza nella detenzione di cani ritenuti potenzialmente pericolosi se non gestiti correttamente.

L’accusa: “negligenza, imprudenza e imperizia”

La Procura di Civitavecchia aveva chiesto il rinvio a giudizio per la coppia sostenendo che, “per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia”, i due avrebbero omesso di custodire adeguatamente i tre molossi. Secondo quanto riportato nel capo d’imputazione, l’abitazione non sarebbe stata idonea alla detenzione degli animali: la proprietà era infatti delimitata da una recinzione esterna con un’apertura “di circa 25-30 centimetri”, varco che avrebbe consentito ai cani di allontanarsi, raggiungere l’area boschiva adiacente e aggressire mortalmente Pasqualini.

Un dettaglio, quello della presunta falla nella recinzione, che per l’accusa rappresenta l’elemento chiave del procedimento: non un evento imprevedibile, ma una condotta omissiva legata alla mancanza di misure adeguate a impedire la fuga e, di conseguenza, il pericolo per terzi.

La sentenza e la provvisionale

Il giudice, accogliendo l’impostazione accusatoria sulla responsabilità colposa, ha emesso una condanna a un anno, definita con rito abbreviato. Contestualmente, è stata disposta una provvisionale di 50mila euro, anticipo sul risarcimento complessivo che potrà essere quantificato in sede civile o nelle successive fasi processuali.

La pronuncia arriva nel giorno simbolico del secondo anniversario della morte del runner, in un clima di forte partecipazione emotiva. Per i familiari, però, la pena stabilita non restituisce la percezione di giustizia che ci si attende quando una vicenda termina con la perdita di una vita.

La rabbia della famiglia: «Non siamo soddisfatti»

A esprimere il sentimento dei parenti è l’avvocato Aldo Minghelli, legale di parte civile per la sorella della vittima: «La famiglia come prevedibile non è soddisfatta di questa sentenza. Quando c’è la morte di una persona cara, in un caso di omicidio colposo come questo, per un avvocato non è facile spiegare che la legge non consideri che chi ha provocato la morte non è un assassino». Parole che fotografano il nodo centrale della vicenda: il confine tra responsabilità colposa e percezione sociale del danno irreparabile.

Un caso che riapre il tema della sicurezza

La morte di Pasqualini continua a interrogare istituzioni e cittadini: quali controlli, quali obblighi e quali strumenti reali esistono per prevenire episodi simili? Il punto non è la razza, ma la custodia, la gestione e l’adeguatezza delle strutture: quando la prevenzione fallisce, il prezzo può essere altissimo.

La sentenza di Civitavecchia è un primo passaggio. Per la famiglia, tuttavia, la vicenda non si esaurisce qui: la richiesta resta quella di chiarezza piena e di responsabilità riconosciute fino in fondo, perché — al di là delle qualificazioni giuridiche — l’11 febbraio 2024 ha segnato una linea netta tra un prima e un dopo. E due anni dopo, il dolore non è diminuito.

