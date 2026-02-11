Parco nei Monti Dauni, Arci Caccia: “Serve confronto prima di ogni decisione”

FOGGIA – Si riaccende il confronto sull’ipotesi di istituire un parco naturale nei Monti Dauni. A intervenire nel dibattito è Arci Caccia – Federazione provinciale di Foggia, che in una nota ufficiale esprime alcune perplessità rispetto al progetto e invita ad avviare un percorso di confronto con le comunità locali.

Secondo l’associazione, il Subappennino Dauno rappresenta un territorio che nel tempo ha mantenuto un equilibrio tra ambiente e attività umane grazie al contributo di agricoltori, allevatori, cacciatori e residenti. Un equilibrio che, viene sottolineato, andrebbe preservato attraverso strumenti condivisi e calibrati sulle specificità dell’area.

La questione della gestione faunistica

Tra i temi evidenziati da Arci Caccia vi è quello della gestione della fauna selvatica, in particolare l’aumento della popolazione dei cinghiali, fenomeno che negli ultimi anni ha comportato danni alle colture agricole e criticità sotto il profilo della sicurezza.

Nel documento si richiama l’importanza del ruolo svolto dai selecontrollori e dagli operatori impegnati nel contenimento della fauna, soprattutto in situazioni emergenziali come quelle legate alla peste suina africana. L’associazione invita a considerare tali attività come parte integrante delle politiche di gestione del territorio.

Le preoccupazioni sulle ricadute socio-economiche

Arci Caccia evidenzia inoltre la necessità di valutare con attenzione le possibili ricadute economiche e sociali di un’eventuale istituzione del parco. In particolare, viene richiamata l’attenzione sulle aree interne, già interessate da fenomeni di spopolamento e fragilità economica, dove le attività agro-silvo-pastorali rappresentano un presidio fondamentale.

Secondo l’associazione, eventuali nuovi vincoli dovrebbero essere introdotti solo a seguito di un percorso partecipato che coinvolga proprietari terrieri, agricoltori e cittadini, al fine di evitare tensioni e garantire soluzioni condivise.

La richiesta di un confronto aperto

Nel comunicato si ribadisce la disponibilità al dialogo e alla collaborazione istituzionale, sottolineando che la tutela ambientale, per essere efficace, debba coniugarsi con il sostegno alle economie locali.

Arci Caccia richiama infine l’attenzione sul contributo che il settore venatorio e le attività connesse forniscono al territorio in termini economici e di valorizzazione delle tradizioni locali.

Il tema dell’eventuale parco nei Monti Dauni resta dunque oggetto di confronto. Nei prossimi mesi saranno determinanti le scelte delle istituzioni e il coinvolgimento delle realtà territoriali per delineare un percorso che tenga insieme tutela ambientale e sviluppo sostenibile.

A cura di Giovanna Tambo.