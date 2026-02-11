Provincia di Foggia, adottato lo schema di bilancio 2026–2028. FOCUS

La Provincia di Foggia adotta lo schema di bilancio di previsione 2026–2028, con i relativi allegati. È quanto stabilisce la deliberazione del Presidente n. 28 del 10 febbraio 2026, assunta in videoconferenza con l’assistenza del segretario generale

L’atto richiama il quadro normativo di riferimento: il TUEL prevede l’approvazione del bilancio entro il 31 dicembre, ma un decreto del Ministero dell’Interno (24 dicembre 2025) ha differito al 28 febbraio 2026 il termine per deliberare il bilancio di previsione 2026/2028, autorizzando nel frattempo l’esercizio provvisorio

La delibera evidenzia che il processo di costruzione del bilancio prende avvio con indirizzi e “bilancio tecnico” trasmessi ai dirigenti; in questo caso, la Provincia ricorda le linee di indirizzo adottate a settembre 2025 e l’invio del bilancio tecnico ai responsabili di settore. Nel provvedimento vengono riepilogati anche alcuni atti di programmazione già adottati o richiamati nel triennio, tra cui: piano alienazioni, programma acquisti beni e servizi, programma triennale opere pubbliche ed elenco annuale, oltre al DUP 2026–2028. La decisione finale dispone l’adozione dello schema di bilancio corredato dagli allegati e della nota integrativa, attestando il rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio. Gli atti vengono trasmessi all’Organo di revisione per il parere e al Consiglio per l’approvazione. Il provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.

A cura di Giovanna Tambo.