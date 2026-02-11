Edizione n° 5973

BALLON D'ESSAI

CIMITERO ANIMALI // Orrore lungo l’A14: trovati resti di 27 cani e un gatto sulla scarpata. Indagini su un “cimitero clandestino”
10 Febbraio 2026 - ore  22:00

CALEMBOUR

ZOE TRINCHERO // Omicidio Zoe Trinchero, il medico legale: “Era ancora viva quando è stata gettata nel canale”
11 Febbraio 2026 - ore  10:00

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Provincia di Foggia, adottato lo schema di bilancio 2026–2028. FOCUS

PROVINCIA FOGGIA Provincia di Foggia, adottato lo schema di bilancio 2026–2028. FOCUS

Delibera del Presidente: documento trasmesso ai Revisori e al Consiglio

Provincia di Foggia, adottato lo schema di bilancio 2026–2028. FOCUS

Giuseppe Nobiletti - Fonte Immagine: lagazzettadisansevero.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
11 Febbraio 2026
Foggia // Politica //

La Provincia di Foggia adotta lo schema di bilancio di previsione 2026–2028, con i relativi allegati. È quanto stabilisce la deliberazione del Presidente n. 28 del 10 febbraio 2026, assunta in videoconferenza con l’assistenza del segretario generale

L’atto richiama il quadro normativo di riferimento: il TUEL prevede l’approvazione del bilancio entro il 31 dicembre, ma un decreto del Ministero dell’Interno (24 dicembre 2025) ha differito al 28 febbraio 2026 il termine per deliberare il bilancio di previsione 2026/2028, autorizzando nel frattempo l’esercizio provvisorio

La delibera evidenzia che il processo di costruzione del bilancio prende avvio con indirizzi e “bilancio tecnico” trasmessi ai dirigenti; in questo caso, la Provincia ricorda le linee di indirizzo adottate a settembre 2025 e l’invio del bilancio tecnico ai responsabili di settore. Nel provvedimento vengono riepilogati anche alcuni atti di programmazione già adottati o richiamati nel triennio, tra cui: piano alienazioni, programma acquisti beni e servizi, programma triennale opere pubbliche ed elenco annuale, oltre al DUP 2026–2028. La decisione finale dispone l’adozione dello schema di bilancio corredato dagli allegati e della nota integrativa, attestando il rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio. Gli atti vengono trasmessi all’Organo di revisione per il parere e al Consiglio per l’approvazione. Il provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.

A cura di Giovanna Tambo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Bellezza e bruttezza sono un miraggio perché gli altri finiscono per vedere la nostra interiorità.” (Frida Kahlo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO