Provincia di Foggia, turismo in crescita: 1.135.917 arrivi nel 2025

C’è una Puglia che continua a macinare numeri da record e a consolidare il proprio posto nel Mediterraneo. Ma c’è anche una Puglia che, sotto la superficie dei grandi flussi, sta riscrivendo la geografia del turismo: non solo costa e “cartoline”, non solo picchi d’agosto. E in questa mappa che cambia, Foggia e la sua provincia non sono più una nota a margine: diventano uno dei capitoli più interessanti del nuovo equilibrio territoriale.

I dati presentati alla BIT 2026 raccontano una regione in piena espansione: nel 2025 la Puglia supera 22,6 milioni di presenze e 6,7 milioni di arrivi, con una crescita che spinge soprattutto dall’estero (+25% arrivi stranieri, +23% presenze straniere) e un passo più moderato sul mercato domestico (+5% arrivi italiani, +4% presenze italiane). Tradotto: la Puglia non è più solo “vicina” per gli italiani, è sempre più “scelta” dal mondo.

Dentro questa crescita complessiva, però, la provincia di Foggia merita un faro acceso. Perché mentre Bari e Lecce continuano a correre, Foggia mostra una traiettoria che parla di potenziale e di trasformazione: +10% di arrivi nel 2025 (1.135.917) e una crescita delle presenze che, soprattutto, si inserisce in una dinamica di decentramento dei flussi, con benefici anche per aree rurali e interne. È un segnale politico oltre che turistico: non soltanto “più gente”, ma “più distribuzione”, quindi più opportunità.

La verità è che Foggia gioca su più tavoli contemporaneamente. Il Gargano resta un attrattore naturale e balneare, ma la partita che conta davvero è l’allargamento della stagione e del racconto. Se la Puglia nel 2025 cresce molto in primavera e nei mesi spalla – con aumenti forti ad aprile e maggio e una buona tenuta anche a fine anno – significa che la domanda si sta spostando verso esperienze meno “compresse” e più autentiche. E qui il Foggiano ha carte che altre aree non hanno: cammini, spiritualità, borghi, enogastronomia di territorio, natura “vera”. Il tipo di turismo che non si consuma in tre stories e un tuffo, ma chiede tempo.

Anche le tracce digitali, spesso più sincere dei comunicati stampa, disegnano una provincia che regge in reputazione: nel “Sentiment Index” per provincia, Foggia è a 85,9/100. Non è solo un numero: è la misura di un’esperienza percepita, del passaparola online, della promessa mantenuta. E se il turismo contemporaneo è una gara di fiducia, non solo di offerte, partire da qui è cruciale.

Certo, non basta “andare bene” per andare lontano. E infatti il dossier parla chiaro sulle sfide del quinquennio 2026-2030: passare dalla quantità alla qualità, dalla visita all’esperienza, lavorare su sostenibilità e accessibilità, e soprattutto rendere praticabile – non slogan – la destagionalizzazione. Per Foggia, questo significa una cosa sola: trasformare l’abbondanza di patrimonio in prodotto turistico organizzato. Non inventare attrazioni, ma rendere fruibili quelle che ci sono. Collegamenti, servizi, narrazione coerente, ospitalità capace di intercettare mercati internazionali e, insieme, di non snaturare i luoghi.

La provincia è già dentro un cambiamento più grande: la Puglia viene descritta come passata, in vent’anni, da turismo domestico a destinazione globale, da balneare a multitarget, da presenze concentrate a presenze sempre più diffuse fino all’entroterra.

Ecco: Foggia è l’emblema di quel “diffuse”. Ma per non restare solo una promessa numerica deve diventare un caso di studio: come si porta valore, lavoro e identità senza farsi travolgere dall’overtourism di altri litorali? Come si cresce senza perdere il passo umano che rende un posto desiderabile?

La risposta non sta in una campagna social, ma in una scelta di modello. Se davvero la Puglia del 2026 cerca “un nuovo equilibrio territoriale”, allora Foggia non è periferia: è frontiera. Quella dove il turismo può essere sviluppo e non solo consumo. Dove i numeri contano, sì, ma contano di più le comunità che quei numeri li devono vivere. E forse è proprio questo il punto: il turismo pugliese sta diventando maturo quando smette di inseguire soltanto la quantità e comincia a distribuire qualità. Foggia, oggi, ha l’occasione rara di essere non l’ultima ruota del carro, ma una delle direzioni del viaggio.

SLIDE ALLEGATE