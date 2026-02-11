Edizione n° 5974

11 Febbraio 2026 - ore  20:31

11 Febbraio 2026 - ore  10:00

Rigopiano, appello bis: assolto ex sindaco di Farindola, condanne per 3 funzionari della Regione Abruzzo

RIGOPIANO PROTESTE Rigopiano, appello bis: assolto ex sindaco di Farindola, condanne per 3 funzionari della Regione Abruzzo

L’ex sindaco Lacchetta, condannato in primo grado a 2 anni e 8 mesi, era arrivato all’udienza odierna dopo aver rinunciato alla prescrizione sulle accuse a suo carico

epa05744123 A handout photo made available by the Italian Fire Department (Vigili del Fuoco) shows firefighters digging through heavy snow and debris in their search for missing guests at the Hotel Rigopiano in Farindola, Abruzzo region, Italy, 22 January 2017 EPA/ITALIAN FIRE DEPARTMENT HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

epa05744123 A handout photo made available by the Italian Fire Department (Vigili del Fuoco) 2017 EPA/ITALIAN FIRE DEPARTMENT HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Febbraio 2026
Prima pagina

PERUGIA – 11 febbraio 2026. Si è concluso oggi, dopo circa otto ore di camera di consiglio, il processo d’appello bis sulla tragedia dell’Hotel Rigopiano travolto da una valanga il 18 gennaio 2017, incidente che causò 29 vittime.

Decisioni dei giudici della Corte d’Appello di Perugia: condannati a 2 anni di reclusione (pena con rito abbreviato) gli ex dirigenti della Regione Abruzzo: Carlo Visca, Pierluigi Caputi, Vincenzo Antenucci per omicidio colposo plurimo non aggravato in concorso.

Assolti perché il fatto non costituisce reato: Ilario Lacchetta, ex sindaco di Farindola, Sabatino Belmaggio, ex dirigente della Regione Abruzzo, dalla responsabilità penale. Cinque posizioni dichiarate prescritte: i due ex dirigenti della Provincia di Pescara: Di Blasio e D’Incecco; altri tre ex dirigenti regionali: Giovani, Primavera;  Colangeli, ex tecnico comunale (i reati a loro carico si sono estinti per prescrizione).

L’ex sindaco Lacchetta, condannato in primo grado a 2 anni e 8 mesi, era arrivato all’udienza odierna dopo aver rinunciato alla prescrizione sulle accuse a suo carico. All’annuncio dell’assoluzione di Lacchetta, alcuni familiari delle vittime hanno manifestato forte dolore e protesta. Una madre ha urlato: “Mio figlio è morto e il sindaco non paga nulla…” esprimendo l’amarezza per la decisione giudiziaria. Lo riporta leggo.it.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

