L’assenza del Comune di San Severo alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano non è un dettaglio secondario, ma un segnale politico e amministrativo che merita attenzione. La BIT rappresenta il principale appuntamento nazionale dedicato al settore turistico, un contesto strategico in cui istituzioni, operatori economici, buyer internazionali e media si confrontano, costruiscono relazioni e promuovono i territori.

Ogni anno centinaia di enti locali colgono questa opportunità per presentare le proprie eccellenze culturali, artistiche ed enogastronomiche, per consolidare reti e attrarre investimenti. Non essere presenti significa rinunciare a uno spazio qualificato di visibilità e a concrete occasioni di sviluppo.

Sorprende, dunque, la scelta dell’amministrazione guidata dal sindaco Colangelo di non partecipare a un evento che dovrebbe rientrare a pieno titolo nella programmazione strategica di una città che ambisce a rafforzare la propria identità turistica e culturale.

La decisione appare ancora più significativa alla luce di quanto avvenuto solo un anno fa, quando proprio alla BIT la giunta aveva presentato la Festa del Soccorso come simbolo identitario di San Severo, investendo sulla promozione dell’evento quale leva di marketing territoriale. Se si ritiene che il rilancio della città passi anche attraverso queste vetrine nazionali, coerenza e continuità diventano elementi imprescindibili.

Le presenze a intermittenza rischiano, al contrario, di trasmettere l’immagine di una programmazione discontinua, più legata a iniziative episodiche che a una strategia strutturata di sviluppo. La promozione turistica, infatti, non può essere affidata a scelte occasionali, ma richiede una pianificazione stabile, obiettivi chiari e una visione di medio-lungo periodo.

Sul punto intervengono i consiglieri comunali del Gruppo Con, Anna Maria Damone e Leonardo Irmici, che parlano di «assenza di programmazione strategica» e di un’occasione mancata per il territorio. Secondo i rappresentanti dell’opposizione, San Severo avrebbe dovuto presidiare un appuntamento di tale rilevanza per rafforzare il proprio posizionamento e consolidare relazioni utili allo sviluppo economico e culturale della città.

Al di là del confronto politico, resta una questione di fondo: il turismo rappresenta una leva fondamentale per la crescita dei territori, soprattutto in aree che intendono valorizzare patrimonio storico, tradizioni e produzioni locali. In questo contesto, la partecipazione a eventi di settore non è un mero gesto simbolico, ma parte integrante di una strategia di promozione.

San Severo, con la sua storia, le sue tradizioni e le sue eccellenze, merita una progettualità chiara, costante e lungimirante. La sfida del rilancio passa anche dalla capacità di presidiare i luoghi dove si costruiscono opportunità. L’assenza alla BIT, per molti, rappresenta un’occasione che sarebbe stato opportuno non perdere.