Edizione n° 5974

BALLON D'ESSAI

EX AMANTE LINGOTTO // Colpisce l’ex amante con un lingotto d’argento: prete patteggia un anno e quattro mesi
11 Febbraio 2026 - ore  13:50

CALEMBOUR

ZOE TRINCHERO // Omicidio Zoe Trinchero, il medico legale: “Era ancora viva quando è stata gettata nel canale”
11 Febbraio 2026 - ore  10:00

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Politica // San Severo: beni confiscati, il Comune chiede l’assegnazione e indica la destinazione sociale

SAN SEVERO BENI San Severo: beni confiscati, il Comune chiede l’assegnazione e indica la destinazione sociale

Il Comune di San Severo avvia l’iter per acquisire, a titolo gratuito, immobili confiscati alla criminalità organizzata presenti sul territorio cittadino

San Severo, Consulta delle Associazioni: "Il silenzio di Colangelo mette a rischio la partecipazione civica"

Il sindaco di San Severo, Colangelo

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
11 Febbraio 2026
Politica // San Severo //

SAN SEVERO – Dalla confisca alla rinascita sociale. Con la delibera di Giunta n. 20 del 9 febbraio 2026 il Comune di San Severo avvia l’iter per acquisire, a titolo gratuito, immobili confiscati alla criminalità organizzata presenti sul territorio cittadino. La manifestazione di interesse è indirizzata all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (ANBSC) e mira a far confluire i cespiti nel patrimonio indisponibile dell’Ente, così da renderli destinabili a finalità di interesse pubblico.

Il provvedimento, proposto dal sindaco Lidya Colangelo di concerto con l’assessore al Patrimonio Carmine Esposto, richiama il quadro normativo del Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011). La disciplina consente agli enti territoriali di gestire direttamente i beni oppure di assegnarli in concessione gratuita, tramite procedure a evidenza pubblica, a comunità, associazioni, organizzazioni di volontariato e cooperative sociali. L’atto sottolinea che l’affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento.

Nel testo approvato dalla Giunta viene ricostruito il contesto che ha portato all’iniziativa: a seguito di una riunione presso la Prefettura di Foggia e della conferenza di servizi del 4 dicembre 2025, l’ANBSC avrebbe manifestato la disponibilità a trasferire al Comune di San Severo un elenco di cespiti immobiliari, custodito agli atti dell’ufficio. Gli immobili risultano liberi da persone e cose, e verrebbero trasferiti gratuitamente in piena proprietà al Comune una volta completato l’iter.

Pur essendo un passo preliminare rispetto alla formale acquisizione, la Giunta fissa già un indirizzo sulla destinazione d’uso, nelle more dell’approvazione di un regolamento comunale e dei successivi provvedimenti del Consiglio. La prima direttrice indicata è l’assegnazione, all’esito di una procedura pubblica, al mondo del Terzo settore. La seconda è l’utilizzo nell’ambito di interventi di riqualificazione complessiva collegati a progetti PNRR. La terza, residuale, è l’uso istituzionale indiretto per attività comunali di politiche culturali e sociali o di antimafia sociale, anche coinvolgendo soggetti del Terzo settore.

Sul piano operativo, la delibera demanda al dirigente dell’Area I – Servizio del Patrimonio gli adempimenti conseguenziali, prevedendo anche l’iscrizione e l’aggiornamento delle scritture patrimoniali per la corretta rilevazione dei beni nel conto patrimonio dell’Ente. La Giunta precisa inoltre che, allo stato, il provvedimento non necessita di copertura finanziaria e non presenta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria del Comune.

Il valore dell’operazione è anche simbolico: il riuso sociale dei beni confiscati è una misura concreta con cui la legalità si rende visibile, trasformando un segno di sopraffazione in un bene comune. Adesso la sfida si gioca sulla qualità delle scelte successive: regolamento, bandi, criteri di assegnazione e controlli. Perché la “restituzione” non resti un principio astratto servono progetti sostenibili e misurabili, capaci di far vivere quegli spazi con servizi, cultura e inclusione.

A cura di Giovanna Tambo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Bellezza e bruttezza sono un miraggio perché gli altri finiscono per vedere la nostra interiorità.” (Frida Kahlo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO