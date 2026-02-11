SAN SEVERO – Dalla confisca alla rinascita sociale. Con la delibera di Giunta n. 20 del 9 febbraio 2026 il Comune di San Severo avvia l’iter per acquisire, a titolo gratuito, immobili confiscati alla criminalità organizzata presenti sul territorio cittadino. La manifestazione di interesse è indirizzata all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (ANBSC) e mira a far confluire i cespiti nel patrimonio indisponibile dell’Ente, così da renderli destinabili a finalità di interesse pubblico.

Il provvedimento, proposto dal sindaco Lidya Colangelo di concerto con l’assessore al Patrimonio Carmine Esposto, richiama il quadro normativo del Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011). La disciplina consente agli enti territoriali di gestire direttamente i beni oppure di assegnarli in concessione gratuita, tramite procedure a evidenza pubblica, a comunità, associazioni, organizzazioni di volontariato e cooperative sociali. L’atto sottolinea che l’affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento.

Nel testo approvato dalla Giunta viene ricostruito il contesto che ha portato all’iniziativa: a seguito di una riunione presso la Prefettura di Foggia e della conferenza di servizi del 4 dicembre 2025, l’ANBSC avrebbe manifestato la disponibilità a trasferire al Comune di San Severo un elenco di cespiti immobiliari, custodito agli atti dell’ufficio. Gli immobili risultano liberi da persone e cose, e verrebbero trasferiti gratuitamente in piena proprietà al Comune una volta completato l’iter.

Pur essendo un passo preliminare rispetto alla formale acquisizione, la Giunta fissa già un indirizzo sulla destinazione d’uso, nelle more dell’approvazione di un regolamento comunale e dei successivi provvedimenti del Consiglio. La prima direttrice indicata è l’assegnazione, all’esito di una procedura pubblica, al mondo del Terzo settore. La seconda è l’utilizzo nell’ambito di interventi di riqualificazione complessiva collegati a progetti PNRR. La terza, residuale, è l’uso istituzionale indiretto per attività comunali di politiche culturali e sociali o di antimafia sociale, anche coinvolgendo soggetti del Terzo settore.

Sul piano operativo, la delibera demanda al dirigente dell’Area I – Servizio del Patrimonio gli adempimenti conseguenziali, prevedendo anche l’iscrizione e l’aggiornamento delle scritture patrimoniali per la corretta rilevazione dei beni nel conto patrimonio dell’Ente. La Giunta precisa inoltre che, allo stato, il provvedimento non necessita di copertura finanziaria e non presenta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria del Comune.

Il valore dell’operazione è anche simbolico: il riuso sociale dei beni confiscati è una misura concreta con cui la legalità si rende visibile, trasformando un segno di sopraffazione in un bene comune. Adesso la sfida si gioca sulla qualità delle scelte successive: regolamento, bandi, criteri di assegnazione e controlli. Perché la “restituzione” non resti un principio astratto servono progetti sostenibili e misurabili, capaci di far vivere quegli spazi con servizi, cultura e inclusione.

A cura di Giovanna Tambo.