In occasione di San Valentino, protettore dell’amore e degli agrumi, a Vico del Gargano nasce un evento che unisce arte, incontro e condivisione. L’Associazione Nuovavicoinarte, con il patrocinio del Comune, organizza la mostra “Profumo di Zagare – Energia Creativa”, aperta a tutti e dedicata a ogni forma di espressione artistica.

Pittura, scultura, décor, découpage, modellismo e artigianato creativo trovano spazio in un contesto inclusivo, dove il gesto creativo diventa energia viva e condivisa. La manifestazione si svolge all’aperto, in via Mattiucci, trasformando il centro cittadino in un luogo di dialogo, bellezza e partecipazione culturale, valorizzando il legame tra arte, tradizione e identità del territorio.

L’evento rappresenta un’occasione unica per artisti, appassionati, famiglie e visitatori di immergersi nell’atmosfera di una terra che profuma di zagare, storia e sensibilità artistica.