Edizione n° 5973

BALLON D'ESSAI

CIMITERO ANIMALI // Orrore lungo l’A14: trovati resti di 27 cani e un gatto sulla scarpata. Indagini su un “cimitero clandestino”
10 Febbraio 2026 - ore  22:00

CALEMBOUR

ZOE TRINCHERO // Omicidio Zoe Trinchero, il medico legale: “Era ancora viva quando è stata gettata nel canale”
11 Febbraio 2026 - ore  10:00

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Eventi // Vico del Gargano: al via la mostra “Profumo di Zagare – Energia Creativa”

VICO DEL GARGANO Vico del Gargano: al via la mostra “Profumo di Zagare – Energia Creativa”

Pittura, scultura, décor, découpage, modellismo e artigianato creativo trovano spazio in un contesto inclusivo

Vico del Gargano: al via la mostra “Profumo di Zagare – Energia Creativa”

Vico del Gargano - Fonte Immagine: vieste.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Febbraio 2026
Eventi // Gargano //

In occasione di San Valentino, protettore dell’amore e degli agrumi, a Vico del Gargano nasce un evento che unisce arte, incontro e condivisione. L’Associazione Nuovavicoinarte, con il patrocinio del Comune, organizza la mostra “Profumo di Zagare – Energia Creativa”, aperta a tutti e dedicata a ogni forma di espressione artistica.

Pittura, scultura, décor, découpage, modellismo e artigianato creativo trovano spazio in un contesto inclusivo, dove il gesto creativo diventa energia viva e condivisa. La manifestazione si svolge all’aperto, in via Mattiucci, trasformando il centro cittadino in un luogo di dialogo, bellezza e partecipazione culturale, valorizzando il legame tra arte, tradizione e identità del territorio.

L’evento rappresenta un’occasione unica per artisti, appassionati, famiglie e visitatori di immergersi nell’atmosfera di una terra che profuma di zagare, storia e sensibilità artistica.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Bellezza e bruttezza sono un miraggio perché gli altri finiscono per vedere la nostra interiorità.” (Frida Kahlo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO