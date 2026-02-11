È stata aggiudicata in via definitiva la gara per l’affidamento della fornitura a noleggio di 110 parcometri e per il servizio di manutenzione e scassettamento sul territorio del Comune di Vieste. L’appalto, della durata di 48 mesi con opzione di proroga per ulteriori 48 mesi, è stato assegnato alla S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l., con sede a Corciano (Perugia).

L’importo stimato complessivo del contratto è pari a 1.126.920 euro oltre Iva, mentre la base d’asta era fissata a 563.460 euro

La procedura è stata espletata dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia, con modalità di gara aperta ai sensi dell’articolo 71 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

Alla scadenza dei termini è pervenuta una sola offerta. Dopo la verifica della documentazione amministrativa e la valutazione dell’offerta tecnica ed economica, la Commissione giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione all’unico operatore partecipante, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 89,467 punti e ha offerto un ribasso del 15,51% sull’importo soggetto a ribasso.

Il valore dell’aggiudicazione è pari a 510.400,29 euro oltre Iva, comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (1.200 euro) e dei costi della manodopera (220.160 euro). Prima di disporre l’efficacia dell’aggiudicazione, il Settore Appalti della Provincia ha effettuato la verifica dei requisiti generali e speciali in capo all’operatore economico, attraverso il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE 2.0) e le richieste agli enti competenti. La documentazione antimafia, i certificati del casellario giudiziale, la regolarità contributiva e fiscale e gli altri requisiti richiesti sono risultati regolari

Con la determinazione n. 190 del 10 febbraio 2026 il dirigente del Settore Appalti ha quindi disposto l’aggiudicazione, dichiarandola immediatamente efficace ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del Codice dei contratti. Il Responsabile unico del progetto è l’ingegner Antonio Pio Morra, dirigente del Comune di Vieste.

A cura di Michele Solatia.