Lucera, Trio Chénier, “Sedotti da uno Spettro”

Di:

Lucera –, Trio Chénier: Domenico Monaco (pianoforte) – Claudio Andriani (violino), Francesco Mastromatteo (violoncello), Esecuzione in prima assoluta del brano “Simplex” del compositore Stefano Taglietti.

Un’atmosfera “spettrale”, un trio d’eccezione e un brano in prima esecuzione assoluta del compositore Stefano Taglietti costituiscono l’originale proposta concertistica del quinto appuntamento di “StilInViaggio”, XXXI stagione dell’Associazione Amici della Musica “Giovanni Piasiello” di Lucera.

Sabato 15 marzo, alle 19.30, nella Sala di Via Bozzini in “Sedotti da uno Spettro” si esibirà il Trio Chénier, costituito dal pianista Domenico Monaco, dal violinista Claudio Andriani e dal violoncellista Francesco Mastromatteo, tutti docenti del Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia, Andriani e Mastromatteo nella sede di Rodi Garganico. Tre riconosciute eccellenze artistiche che hanno suonato da solisti o in gruppi e orchestre in Europa, Africa, Asia e Stati Uniti, con un bagaglio di primi premi in prestigiosi concorsi internazionali. Il Trio Chénier affronterà due pagine centrali del repertorio da camera: il Trio op.70 n.1 di Beethoven detto “Spettri” e il Trio di Ravel.

Le suggestioni spettrali apparentemente legate al tempo lento del Trio beethoveniano sembrano nascere da un progetto, mai realizzato, di musiche di scena legate al Macbeth shakespeariano e in modo specifico alla scena in cui il fantasma di Banco appare a Macbeth. Tuttavia il trio op.70 compensa tale atmosfera inquietante, ed ispiratissima nell’intensità dei temi, con un vigore e slancio travolgente nel primo movimento e il brillante umorismo musicale del Presto conclusivo.

Il Trio di Ravel è invece un capolavoro di sensualità sonora, di gusto timbrico e raffinata ricerca coloristica. I tre strumenti si seducono a vicenda, scambiando idee e piani sonori che fondono e confondono le individualità attraverso complessi ma entusiasmanti giochi ritmici.

“Al nostro pubblico – dichiara Elvira Calabrìa, presidente della Paisiello – offriremo in una sola serata la vitalità del colore sonoro francese che affianca lo slancio “spettrale” del grande compositore tedesco e poi una eccezionale anteprima internazionale”.

Il concerto si concluderà infatti con l’esecuzione in prima assoluta del brano per violoncello di Stefano Taglietti intitolato “Simplex” e scritto per Francesco Mastromatteo, direttore artistico degli Amici della Musica. Nella composizione traspare una riflessione tra musica e il nostro presente, soprattutto alla luce delle moderne tecnologie di comunicazione di massa.

Taglietti, pianista, compositore del circuito Rai Trade e docente presso la sede di Rodi Garganico del Conservatorio di Foggia, ha all’attivo oltre 95 lavori per organici che vanno dalla musica corale, a quella orchestrale, da camera, elettroacustica, per teatro d’ascolto e l’immagine. Ha ricevuto decine di commissioni e la sua musica trova sempre più spazio e consenso nelle più importanti rassegne e festival internazionali di musica contemporanea d’arte, tra cui la Biennale di Venezia, la Berlin Philharmonie, l’Opera di Norimberga, e per istituzioni come il Cemat-Italia, CRM di Roma, Istituto Gramma e altri. Oltre che da Rai Trade, le sue partiture sono edite anche da Chester music London ed Edipan.

Il concerto avrà luogo alle 19.30 (ingresso ore 19.00) nella Sala concerti “Giovanni Paisiello” di Via Bozzini, 8 a Lucera. Ingresso con abbonamento o biglietto.

Associazione Amici della Musica “Giovanni Paisiello”

Redazione Stato