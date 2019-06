“8 Ragioni per Fidanzarsi con un Pugliese”

Di:

Un terrone fuori sede come me: non va al Sud ma “scende”, le sue lunghe ore di viaggio sono soltanto quel periodo di tempo che dividono il “cosa vuoi da mangiare?” di sua mamma allo stare già a tavola, quando ordina il caffè sa già che avrà anche il bicchiere d’acqua, gli appuntamenti sono sempre “per le” e non “alle”, si picchia alla cassa con gli amici per chi deve pagare e sarà sempre “sciupato” per sua nonna.

Un terrone fuori sede come me quando scende al Sud piange 3 volte, non 2… quando arriva, quando va via e quando sale sulla bilancia. Un terrone fuori sede come me si vanterà della sua regione quando è al nord e quando è al sud la odierà da voler scappare.

Un terrone fuori sede come me nato in Puglia e galvanizzato dall’articolo di National Geographic che ha eletto proprio la Puglia come regione più bella del mondo, vi propone 8 buone e valide ragioni per fidanzarsi con un pugliese… tra luoghi comuni e miti da sfatare!!!

1) SE MANGI TANTO…

Non ti dice “devi iniziare la dieta, stai ingrassando” ma “non vedo l’ora di farti assaggiare la parmigiana di mia nonna”

2) LE VACANZE…

Se non abita sul mare avrà sicuramente una casa al mare in cui ti ospiterà la prima estate utile e ti farà conoscere 136 gruppi di amici diversi che ti faranno sentire a casa dopo il primo panzerotto.

3) QUANDO TORNA DALLA PUGLIA…

Ti porterà 2 pacchi di taralli, “l’olio di giù”, “il pane buono”, una burrata e le orecchiette fresche. Parlerà con orgoglio dei prodotti tipici della sua regione come se tu, fino a quel momento, avessi mangiato solo schifezze.

4) CON I TUOI AMICI…

Avrà sicuramente parenti o amici lontani che conosceranno una tua amica o un tuo cugino e con i quali prenderà subito confidenza e dopo 2 giorni organizzerà già una cena… senza di te.

5) CON I TUOI GENITORI…

Andrà subito d’accordo con loro dopo aver portato una bottiglia di limoncello fatta dalla zia a tuo padre ed aver detto a tua madre che ha 18 anni.

6) IL DIALETTO…

Conoscerai parole nuove che all’inizio ti sembreranno assurde ed incomprensibili ma che, poco dopo, userai correntemente data l’immediatezza e la pragmaticità del concetto racchiusa in una sola parola.

7) A CENA FUORI…

Offrirà lui la maggior parte delle volte e le volte in cui dividerete prenderà confidenza con il cameriere o il proprietario del locale facendosi fare lo “sconto simpatia”.

8) LA GEOGRAFIA…

Capirai finalmente che: la Puglia è lunga, il Salento è lontano da Bari, Foggia ed il Gargano e che esistono altre splendide spiagge oltre al Samsara ed il Lido Zen.

Fidanzarsi con un Pugliese, forse, non è proprio una cattiva idea…

del resto un Pugliese è come un diamante… PER SEMPRE!!!

Fonte: universityequipe.com