Astrid & Eric: dall’Austria turisti (quasi) per caso a Manfredonia

Di:

Manfredonia, 11 marzo 2018. A Marina del Gargano (il porto turistico di Manfredonia) dal 20 dicembre è ormeggiata la “Tiki”, una imbarcazione lunga 9,5 metri, larga 3,4 metri ed immersa a 1,35 metri. E’ stata costruita in acciaio e legno nel 1986 nel “R. Tilloston shipyard” ad Ilkley – Yorkshire (GB) L’equipaggio della Tiki è composto da due coppie di amici austriaci: i coniugi Astrid ed Eric ed i loro piccoli felini Randy e Summer di razza Singapura.

Il loro viaggio è iniziato ad ottobre dello scorso anno, ma la navigazione è partita a novembre. Passando dalla Croazia per “scoprire” le bellezze della costa Adriatica, hanno svernato qui a Manfredonia quasi per caso. Prossime tappe: altri porti dell’Adriatico, la Sicilia e poi direzione ovest del Mediterraneo.

Il seguito del loro programma è ancora più ambizioso: i coniugi prevedono di raggiungere il prossimo anno le Americhe, il Canale di Panama ed il Pacifico del Sud.

Questa è una delle infinite storie di piccoli naviganti. Abbiamo voluto intervistarli per cogliere uno spaccato della loro vita ed acquisire la loro impressione sulla nostra Città.

Ad accoglierci sul molo è Astrid che ci accompagna alla Tiki in una splendida giornata di sole e di mare piatto che esalta i colori e le bellezze che circondano la Marina. A bordo ci aspetta Eric mentre riassetta la cucina dopo la colazione ed i loro gatti che si crogiolano al sole.

Ci sistemiamo nel loro salottino e mettono a nostro agio me e ad Antonio Troiano con la sua attrezzatura professionale. Astrid ed Eric ci raccontano di essere rimasti colpiti dalla accoglienza e

dalla disponibilità dei nostri concittadini. Dopo avergli richiesto di descriverci la loro vita di bordo, ho domandato loro in cosa dovremmo migliorare come Città. Ed ho dovuto pungolarli un po’

per vincere la loro resistenza. Ma alla fine hanno elencato tre aspetti critici.

Il primo riguarda la conoscenza delle lingue. E’ stato difficile per loro trovare qualcuno con cui comunicare in modo semplice, seppure la coppia parli tedesco, inglese ed un pochino di spagnolo e francese. Il secondo aspetto è la sporcizia che, purtroppo, spesso si vede in giro, a cominciare dagli escrementi animali. E come dargli torto! Quando viaggi in Austria e cammini per le loro strade, non trovi un mozzicone di sigaretta oppure una carta neppure a pagarli.

Infine la chiusura pomeridiana dei negozi. Mancando spesso indicazioni sull’orario di apertura, Astrid ed Eric hanno creduto per settimane che i negozi fossero aperti solo la mattina e chiusi il pomeriggio. Sono aspetti, soprattutto i primi due, che dovrebbero far riflettere una Città che intende rilanciarsi a partire dal settore turistico. Le bellezze del territorio, unite all’accoglienza ed al calore della gente ed alla squisita cucina, possono non bastare per raggiungere obiettivi soddisfacenti.

Stavolta la politica centra poco. Tutti noi cittadini abbiamo l’obbligo di rendere migliore l’immagine della nostra Terra. E se non lo facciamo per i turisti, lo faremo per noi stessi, per regalarci un’immagine più decorosa della nostra Città.

Ho condotto l’intervista in lingua inglese e sicuramente ho commesso errori nella formulazione delle domande e nella traduzione delle risposte date da Astrid ed Eric.

Ma ho voluto mettermi in gioco, per testimoniare come sia bello comunicare, sia pure un po’ arrancando, con le persone di altra nazionalità che vogliamo accogliere nella nostra Città… e nella nostra vita, dato che (perlomeno a me) ogni persona che incontri ti lascia sempre qualcosa.

A cura di Salvatore Clemente