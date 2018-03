“Gema”, chiesti 3 anni e 3 mesi in Appello per ex presidente Tavasci

Di:

Bari, 11 marzo 2018. “CASO Gema”: chiesti 3 anni e mesi per l’ex presidente Lanfranco Tavasci nel processo d’appello in corso a Bari. La richiesta è del sostituto procuratore.

Lo riporta www.lagazzettadelmezzogiorno.it.

Si fa riferimento all’inchiesta “sull’ex società di riscossione tributi poi fallita, che tra il 2006 e il 2012 avrebbe trattenuto indebitamente 22 milioni, 719mila e 550, invece di riversarli nelle casse di 45 enti locali per conto dei quali aveva incassato imposte e tasse”: “Secondo la tesi accusatoria contestata dalla difesa: si tratta di 36 comuni della Capitanata, 4 di Salento e provincia tarantina, 1 sardo, le 3 amministrazioni provinciali di Foggia, Barletta e Taranto, e l’Acquedotto pugliese”.

“In primo grado Tavasci, sentenza emessa dal gup del Tribunale di Foggia il 13 febbraio del 2015 al termine del processo abbreviato che comportò lo sconto di un terzo della pena, l’ex presidente di «Gema» fu condannato a 3 anni e 5 mesi per peculato, falso e reati societari, con assoluzione dall’accusa di associazione per delinquere perché il fatto non sussiste”.