Manfredonia. Mestieri da riscoprire per nuove opportunità

corsi cucito (immagine d'archivio)

L’Associazione Manfredonia Nuova, informa che il 19 marzo prossimo inizia un nuovo corso intensivo di base di Taglio e Cucito a cui è ancora possibile iscriversi.

Il corso sarà tenuto come di consueto da professioniste del settore che mettono a disposizione dell’Associazione la propria arte per la crescita della nostra città.

E’ possibile iscriversi presso la sede di Piazza Duomo, dal lunedì al venerdì dalle ore 19.00 alle 21.00 oppure telefonare al numero 3482787445 (Rosa) Manfredonia 10 marzo 2018

