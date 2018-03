Parco Gargano: i sindaci sfiduciano Tavaglione: firmata richiesta di dimissioni

Di:

“Ci ha costretti a fare quel documento. Avrebbe dovuto decidersi già tempo fa”. Così il sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla, all’indomani del documento firmato da 11 sindaci su 18 della Comunità del Parco del Gargano contenente la richiesta di dimissioni dalla presidenza del sindaco di Peschici, Franco Tavaglione, e la nomina del successore. E’ datato 9 marzo, ieri. E il sospetto che possa essere legato al voto del 4 marzo, dove a Peschici ha vinto il centrodestra con quasi il 70% dei voti, a tutto svantaggio del centrosinistra di Piemontese e Di Gioia (fermi al 12%, 6,73% il Pd), è tesi politicamente sostenibile ed accreditata negli ambienti della Comunità. Tavaglione, d’altronde, è uomo della rete “civica”. E quel tonfo (che cela quantomeno un disimpegno del primo cittadino nelle urne, se non un più sfacciato gioco su più tavoli, tant’è che in paese si mormora di un suo appoggio alla Di Donna), avrebbe mandato su tutte le furie l’assessore dem Piemontese, che avrebbe chiesto anche a Di Gioia – che pure in campagna elettorale, insieme a Lia Azzarone, aveva partecipato a un’assemblea presieduta da Tavaglione – di accelerare il cambio al vertice, tanto più che la procedura avrebbe dovuto già compiersi.

fonte http://www.foggiatoday.it