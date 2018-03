A proposito di “Elezioni partiti Governo e altro”

Di:

”Ho letto con molta attenzione quanto scritto dall’ avv. Orazio TOTARO a proposito di elezioni, partiti e Governo.

Con molta umiltà voglio accennare solamente ad alcune considerazioni, partendo da semplici premesse.

Bisogna prima di tutto comprendere la differenza sostanziale esistente tra il fare cronistoria sulle questioni in discussione ed un’ analisi metodica sulle ultime vicende elettorali. Questo perché il dilemma che attualmente attanaglia i lettori di Statoquotidiano non è tanto conoscere le prerogative del Presidente della Repubblica o l’ applicazione più o meno esatta dello svolgersi della prassi istituzionale rispetto all’ assegnazione dell’ incarico per la formazione del nuovo Governo.

Al lettore, oggi, non interessa conoscere le dinamiche che hanno visto nascere il “Rosatellum” (L. 165/2017), con l’ intricato svolgersi della parte maggioritaria e proporzionale, ma conoscere quello che gli analisti prevedono dopo il passaggio elettorale del 4 marzo. Infatti, con le considerazioni dell’ avv. TOTARO al massimo si può arrivare a concludere quanto segue”…

Il Movimento 5 stelle, con il 32% dei consensi, è partito che ha preso la maggioranza relativa, è un dato chiarissimo e va onestamente assunto. E questo, se si vuole rispettare la volontà dell’ elettorato, deve essere incaricato di formare il Governo…”.

Con molti rinomati analisti politici, quali SCALFARI, GOMEZ, FRANCO, FELTRI, FERRARA, TRAVAGLIO e SCANZI, voglio andare in quell’ “oltre” del titolo. Voglio farmi guidare dall’ esito elettorale e da un sano realismo:-il centrodestra risulta essere una formazione politica non coesa, che ha governato in passato senza risultati lusinghieri, non credibile dal punto di vista programmatico (vedi, ad esempio l’ abolizione della legge Fornero , con incerta copertura previdenziale di 95/105 miliardi euro). Centrodestra attualmente in posizione attendista e statica alla ricerca di numeri per la composizione di un’ eventuale maggioranza.

Il PD che ha già governato con non brillanti risultati sembra essere avvinghiato in una grave crisi esistenziale ed è alla ricerca del suo modo di essere, in attesa dello svolgersi della convocata Direzione Nazionale.

Si decidesse da parte dem un appoggio al centrodestra? Si decidesse fare opposizione? Sarebbe, nel primo caso, celebrare un matrimonio innaturale a livello programmatico. Nel secondo caso, fare opposizione a cosa ? L’ unico gruppo in sicuro movimento è quello del M 5 Stelle. Questo dinamismo è stato già avvertito dagli attenti osservatori nel momento della presentazione della lista governativa dei ministri.

Il M 5 Stelle ha vissuto tra la gente ed ha evitato di arroccarsi nel Palazzo ed ha toccato con mano le problematiche dei cittadini. Vuole governare con quanti vogliono il bene del Paese dopo aver stilato un programma realistico con sicure coperture finanziarie. E’ auspicabile, a mio avviso, l’ avverarsi di un matrimonio da considerarsi naturale almeno sulla carta, il cui avviso di partecipazione è stato già inviato al PD con un proclama pubblico.

Non è da nascondere che all’ approssimarsi di importanti scadenze (vedi in primo luogo il DEF) ed in assenza di precise maggioranze parlamentari, il Presidente della Repubblica si vedrebbe costretto a sciogliere le Camere. Tutte condizioni che vedrebbero il ridursi delle percentuali di voti per il PD solo ad una cifra, con il M 5 Stelle a superare il 50% dei consensi.

Solo ipotesi? In attese di verifiche, voglio concludere con un’ assoluta certezza: il M 5 Stelle ha conquistato ad oggi il diritto ad essere messo alla prova del Governo della Nazione”.

Dott. Nicola CIOCIOLA