”Niente da fare per chi dava la caccia alla sestina vincente del Superenalotto. Dopo il concorso del sabato, 10 marzo 2018, il Jackpot è salito a 112,7 milioni di euro. Si tratta del premio in palio più alto in Europa, quinto nella storia di questo gioco. Dall’inizio di questo concorso, oltre 20 anni fa, si tratta della quinta volta in cui il premio di prima categoria supera i 100 milioni di euro. Niente da fare per il “6”, ma possiamo comunque parlare di un sabato sera fortunato perché ci sono due giocatori che hanno centrato il “5”, ognuno dei quali porta a casa 123mila euro. Il primo è stato realizzato a Corredo, in provincia di Milano, presso la tabaccheria Iamundo di via Monzoro 6b.

L’altro è finito invece a Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia, con una schedina convalidata nel Byron Caffè di via Manfredi 19. Si festeggia anche con il “4 stella”, visto che cinque schedine sono risultate vincenti, ognuna delle quali per poco meno di 41mila euro. Sono 86 invece le giocate fortunate per il “3 stella” che vale per ognuno dei vincitori quasi tremila euro. (agg. di Silvana Palazzo)”

fonte Superenalotto 123mila euro vinti con un "5" vinti a Monte Sant'Angelo