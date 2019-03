San Severo, primarie cdx: spunta il sereno tra Fi e Lega (per ora)

Di:

San Severo, 11 marzo 2019. Archiviate in tutta fretta le polemiche dei giorni scorsi precipitate con il commissariamento del circolo cittadino dell’ex Carroccio, in città torna il sereno tra Forza Italia e casa Lega (per ora). Che si tratti di una pax condizionata dal codice etico sottoscritto all’unanimità da tutti i candidati alle prossime primarie di coalizione, non è dato saperlo. Almeno fino al giorno della disputa programmato il prossimo 31 marzo. Il caso, tuttavia, bene si è prestato a speculazioni politiche più o meno verosimili per la confusione ingenerata da fake news e fantasiose ricostruzioni che vanno ad aggiungersi alla candidatura fantasma smentita dal consigliere comunale Marco Cantoro, ritrovatosi sui giornali a sua insaputa, e ai più attuali trascorsi raccontati e documentati con perizia di particolari dal quotidiano locale Foggia Today. Uno scontro tutto politico tra gli aspiranti candidati sindaco consumato sui giornali a colpi di comunicati stampa, fughe in avanti, tentativi di scissione ventilati, fino a qualche ora prima, l’ufficializzazione delle liste, risoltosi poi con la mediazione delle rispettive segreterie regionali e provinciali.

Che lo scontro tra le diverse sensibilità liberali e sovraniste sia stato giostrato per tenere alta l’attenzione e concentrare i consensi del potenziale elettorato emergente a trazione leghista, in diversi l’hanno pensato. Ma il campo delle ipotesi viene ridimensionato dai fatti, sentiti i singoli aspiranti che si proporranno come alternativa a foriere di liste civiche civetta, al centrosinistra dell’attuale Sindaco Francesco Miglio in corsa per la riconferma, al quale fanno sponda i malpancisti di Bene Comune e del PD confluiti nella ‘Città Civile’ di Nazario Tricarico. Più contenuta e meno offensiva, invece, sembra delinearsi la campagna pre-elettorale dei pentastellati, e di alcuni militanti storici di destra assorbiti da L’Alternativa. Per l’area di centrodestra, dunque, saranno 5 i candidati in corsa alle primarie per un giro complessivo di 1461 firme. Va oltre le aspettative la forzista Rosa Caposiena con le sue 412 preferenze, che supera di poco le 381 raccolte in casa Lega da Marianna Bocola, già ex assessore ai servizi sociali nell’amministrazione firmata Gianfranco Savino (ex PdL) e dimissionaria dal ruolo di garanzia della presidenza del consiglio comunale, nell’attuale fine legislatura. A seguire il risultato di tutto rispetto per Fratelli di Italia con 368 preferenze per Francesco Stefanetti, che si aggiunge alle civiche di Roberto Fanelli per L’Altra Italia (333), e ‘Fernando Ciliberti Sindaco’ (300), ex consigliere comunale, fino al 2013, in quota all’allora Popolo della Libertà. Secondo quanto appreso, si giungerà ad un accordo su un nome unitario su Torremaggiore, mentre si restringe il campo della competizione nel comune federiciano con Michele Consalvo (Forza Italia), Ettore Orlando (Fratelli d’Italia-Direzione Italia) e Giuseppe Bizzarri (civica).

(A cura di Ines Macchiarola – inesmacchiarola1977@gmail.com)

Come, quando e dove votare

Gli elettori saranno chiamati a votare, il 31 marzo dalle 8 alle 21 nei comuni di San Severo, Lucera e San Giovanni Rotondo per scegliere il candidato Sindaco del centrodestra. Le candidature, e le relative sottoscrizioni dei presentatori, sono state presentate domenica 10 marzo dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per San Severo presso la segreteria di Direzione Italia (via Masselli 88), per Lucera preso la sede di Forza Italia (via Biagio Di Giovine 13). Per la sola San Giovanni Rotondo le candidature sono attese per mercoledì 13 marzo dalle ore 18.00 alle ore 20.00 presso il Chiostro Comunale. Potranno partecipare al voto – gratuito – tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei diversi comuni muniti solo di un documento di identità. Il Comitato organizzatore, costituito dai segretari provinciali e cittadini dei comuni chiamati al voto, unitamente ai membri del comitato di garanzia indicati dai candidati, individueranno per ogni singolo centro il luogo in cui si terrà la consultazione. Le schede elettorali per le primarie dei centri della provincia di Foggia seguiranno il modello già utilizzato per le primarie della città capoluogo. Vista la grande partecipazione avutasi per Foggia, si attende anche per i comuni superiori ai 15.000 abitanti una buona partecipazione popolare per quella che senza dubbio è una novità assoluta nel centro destra. Oltre alla sfida fra i candidati, infatti, c’è anche quella della partecipazione popolare segnale di quanto potrà essere attrattivo il centro destra nella campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale del prossimo maggio. Una partecipazione popolare cui i partiti hanno deciso di aprirsi, allontanando le ombre che in questi giorni hanno avuto quale unico intento quello di minare lo spirito della consultazione delle primarie. Nessuna investitura dall’alto. Il sindaco del centrodestra di San Severo, San Giovanni Rotondo e Lucera sarà scelto delle singole comunità e dalla base dei partiti cui è affidato il senso di coesione politica del Centrodestra di capitana.