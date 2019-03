Ad aprile la prima Edizione della Easter Cup – 2° Memorial Michele Salvemini

La Polisportiva G. Salvemini Manfredonia & A.S.D. LaLa Manfredonia, organizzano la prima Edizione della Easter Cup – 2° Memorial Michele Salvemini, riservata alle Categorie: Esordienti, Pulcini e Primi Calci. Il torneo si svolgerà sabato 20 Aprile 2019 presso il centro sportivo Salvemini alle ore 9:00.

Per l’occasione saranno presenti osservatori di alcune squadre professionistiche.

Per le squadre che vorranno prendervi parte, sarà compresa nella quota d’iscrizione: Partecipazione al torneo, gadget di benvenuto per ogni partecipante, foto di squadra ufficiale,musica , animazione, coppe e medaglie per tutte le squadre. Possibilità di prenotare il pranzo presso il nostro ristorante, presente all’interno della struttura, al momento dell’iscrizione. Sarannodisponibili due tipi di Menù: Bambino-AdultoPer maggiori info & iscrizioni:0884662981 – 3511862875

Area Comunicazione Salvemini