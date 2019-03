Attentati al Foggia Calcio, Gravina: “Atti violenti e vili”

Di:

(ANSA) – ROMA, 10 MAR – “Desidero esprimere massima solidarietà al Foggia Calcio per quanto accaduto la scorsa notte”. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, con una dichiarazione all’Ansa manifesta la sua vicinanza al club pugliese dopo le aggressioni contro la società e la squadra.

“Dirigenti e calciatori sono stati vittime di vili intimidazioni e atti di violenza – spiega il numero uno della federazione – che nulla hanno a che vedere col calcio, non è ammissibile giustificare tali comportamenti e soprattutto non si possono accostare in nessun modo alla delusione per un risultato negativo”.