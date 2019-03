Atti intimidatori a Foggia, condanna Acli

Di:

Il Presidente Provinciale dell’Unione Sportiva Acli di Foggia Tiziano Errichiello, anche a nome dell’intero Direttivo, esprime il proprio dissenso per gli spiacevoli atti intimidatori che la scorsa notte hanno riguardato alcuni tesserati del Foggia calcio nonché lo stesso quartier generale del club ubicato negli uffici del Pastificio Tamma. Nel contempo si intende esprimere la massima solidarietà agli stessi protagonisti e stigmatizzare il comportamento e l’atteggiamento di pochi soggetti che non possono infangare il nome di una intera città. Il calcio, come tutti gli sport, è divertimento, significa mettere in gioco sé stessi, imparare a rispettare le regole ma soprattutto capire il valore della parola perdere che non vuol dire lasciarsi andare a gesti inconsulti al primo risultato negativo.

L’ Unione Sportiva Acli Provinciale di Foggia auspica che si possa tornare a parlare solo di sport in questa Provincia e che questo spiacevole episodio possa rientrare immediatamente e far riflettere sulla notevole importanza che riveste anche a livello sociale la squadra di calcio della nostra città.

Tiziano Errichiello – Presidente Provinciale Us Acli Foggia