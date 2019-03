Carnevale 2019. Riccardi “Grazie Manfredonia”

Manfredonia, 11 marzo 2019. ”Sulle note di “La vida es un Carnaval” di Celia Cruz, voglio ringraziare tutti coloro che si sono impegnati affinché Manfredonia potesse vivere ancora una volta la magia del Carnevale. Non è stato facile e il momento non era dei migliori, ma la nostra tradizione deve continuare e non può assolutamente morire.

Grazie a tutti quelli che ci hanno creduto. Grazie in primis a Saverio Mazzone che ha preso su di sé il carico di organizzare una manifestazione grandiosa, ma non semplice; grazie a tutto il team dell’Agenzia del Turismo che ha lavorato h24 per far sì che potessimo avere il Carnevale di Manfredonia nonostante risorse e mezzi limitati; grazie a tutte le scuole, ai docenti, ai dirigenti, ai genitori e agli alunni per aver regalato alla città una sfilata meravigliosa; grazie alle associazioni; grazie a coloro che hanno contribuito sponsorizzando questa 66^ edizione; grazie ai presentatori e agli ospiti; grazie a chi è venuto da fuori per assistere a questa nostra bellissima kermesse; grazie a coloro che di propria iniziativa si sono prodigati in manifestazioni varie; grazie a Paolo Campo per averci dato una mano in Regione; grazie anche a chi, solo per egoismo o per partito preso, avrebbe voluto che questa edizione saltasse: ci ha dato una marcia in più per dare il meglio!

Grazie di cuore a tutti!



GRAZIE MANFREDONIA!”

Todo aquel que piense/Tutti quelli che pensano

que esto nunca va a cambiar/ Che niente cambierà mai

tiene que saber que no es asi/ Devono sapere che non è così

Ay, no hay que llorar/ Non si deve piangere

Que la vida es un carnaval/ Perché la vita è un carnevale

Y es mas bello vivir cantando/ Ed è più bello vivere cantando

Oh, oh, oh, ay, no hay que llorar/ Non si deve piangere

Que la vida es un carnaval/ Perché la vita è un carnevale

Y las penas se van cantando/ E le angosce se ne vanno cantando

Para aquellos que se quejan tanto/ Per quelli che si lamentano troppo

Para aquellos que solo critican/ Per quelli che criticano soltanto

Para aquellos que usan las arman/ Per quelli che usano le armi

Para quellos que nos contaminen/ Per quelli che ci contaminano

Para aquellos que hacen la guerra/ Per quelli che fanno la guerra

Para aquellos que viven pecando/ Per quelli che vivono peccando

Para aquellos que nos maltratan/ Per quelli che ci maltrattano

Para aquellos que nos contagian/ Per quelli che ci contagiano

(La vida es un carnaval – Celia Cruz)