Cerignola: 3 arresti nei paesi della BAT

Bari. I Carabinieri della Compagnia di Cerignola nei giorni scorsi hanno arrestato tre persone in esecuzione di altrettanti provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria.

Lo scorso 1° marzo, a Trinitapoli, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato ZAMFIR Adi, 23enne rumeno residente a Trinitapoli, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari. Il giovane deve espiare una pena residua di 2 anni, 2 mesi e 18 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio. Dopo le formalità di rito è stato associato all’Istituto penale per i Minorenni di Bari.

A San Ferdinando di Puglia i Carabinieri della locale Stazione, sabato 2 marzo, hanno arrestato DISTASI Ruggiero, 22enne del posto. Nei suoi confronti è stato eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, dovendo lo stesso espiare, fino al 13 dicembre 2020, una condanna alla reclusione per i reati di rapina e ricettazione commessi a Cartoceto (PU) il 14 dicembre 2016. L’arrestato è stato associato alla casa circondariale di Foggia.

I Carabinieri di Margherita di Savoia, infine, sabato mattina, 9 marzo, hanno eseguito nei confronti di VALENTINO Francesco, cl. ’70, un ordine di espiazione pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia. L’uomo deve espiare in detenzione domiciliare la pena residua di 1 anno e 3 mesi di reclusione per violazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Lo stesso era stato arrestato appena qualche giorno fa, lo scorso 5 marzo, a Margherita di Savoia, nell’ambito dell’operazione “Salus” del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia ed associato al carcere di Foggia, dove è attualmente detenuto.