“Chi vive di rancore semina odio”

Di:

“Il rancore personale con cui i forzisti continuano a sfornare comunicati intrisi di odio, sembra non avere fine. Ci chiediamo, ma dopo aver causato la disfatta di Monte Sant’Angelo, questi “specialisti del rancore” hanno ancora il coraggio di parlare?

Il PD ha da sempre sostenuto l’operato della commissione straordinaria, a differenza di chi solo oggi sembra prenderne le difese.

Forza Italia ha lasciato buchi di bilancio per centinaia di migliaia di euro, danni ovunque e soprattutto ha INFANGATO IL NOME DELLA GENTE PERBENE DI MONTE SANT’ANGELO. Ma a quanto pare tutto questo per loro sembra non bastare, e continuano ad offrire alla nostra comunità parole al veleno, intrise di odio, sintomatico di chi ancora non riesce ad elaborare la propria FINE POLITICA (questo processo per loro sembra essere assai difficile da affrontare, come dimostra la crisi d’identità del loro ottuagenario pregiudicato di Arcore.)

Forza Italia non riesce a fare i conti con i suoi fallimenti politici, con la sua incapacità amministrativa ormai certificata.

Dimentica (probabilmente perché affannata a covare odio personale verso chi oggi amministra) le strane assunzioni fatte fare alla Tecneco nel lontano 2003, senza bando o avviso pubblico, ma si affretta ad elargire massime sul senso di responsabilità che un’amministrazione deve avere (il suo senso di responsabilità, ha portato allo scioglimento del consiglio comunale).

Ci chiediamo, quanto può essere costruttiva per Monte, una forza politica guidata dal rancore personale e dall’odio?

Nel frattempo insieme a tutti i cittadini onesti di Monte Sant’Angelo, attendiamo le scuse pubbliche per i danni che la nostra comunità ha subìto grazie al loro modo di fare politica.

Oggi purtroppo a porre rimedio alle loro disfatte ci sono persone che non c’entrano nulla con chi ha disastrato la città, ma per senso del dovere, anche assumendosi responsabilità non proprie, ogni giorno tentano di risalire la china.

L’aumento della TARI era già previsto e tentata dall’amministrazione di cui facevano parte membri conosciuti dell’attuale Forza Italia. Un aumento cospicuo di centinaia di euro fatto in unica soluzione che avrebbe gravato pesantemente sulle tasche dei cittadini.

Quest’amministrazione ha avuto il coraggio e il buon senso del “buon padre di famiglia” di spalmare quell’aumento obbligato in più anni, così da gravare il meno possibile sui cittadini e permettere un graduale adattamento a questa nuova spesa, che ricordiamo è previsto dalla legge. Questa soluzione così responsabile fa invidia ai forzisti, perché loro evidentemente non sono stati all’altezza di pensarla.

I nostri amministratori sono apprezzati in provincia per le loro qualità politico-amministrative, ed in particolare l’assessore Generoso Rignanese, eletto per la seconda volta in consiglio provinciale e risultato il più suffragato nella lista del PD.

I cittadini ne sono consapevoli e sapranno giudicare il loro operato al termine del loro mandato”.

Segreteria PD Monte Sant’Angelo