Lotto: vincita da 20mila euro a Manfredonia

Finisce a Mapello, in provincia di Bergamo, la più alta vincita centrata al Lotto nel concorso di sabato. Qui un giocatore ha realizzato una cinquina da ben 600 mila euro grazie a una giocata da 1 euro sui numeri 8-10-16-18-24 su Tutte, numeri puntualmente usciti sulla ruota di Napoli, sulla quale sono stati vinti circa 3 milioni di euro degli 11,9 milioni complessivamente assegnati (pari al 24,7%) nell’ultimo concorso. Si tratta della seconda vincita più alta del 2019, alle spalle dei 630mila euro vinti in provincia di Torino lo scorso 24 gennaio. Ruota di Napoli protagonista anche della seconda vincita più alta di giornata, pari a 120 mila euro grazie a una quaterna da 1 euro sulla ruota partenopea, con i numeri 8-10-16-24. Il 10eLotto ha invece dispensato tre vincite da 20mila euro finite a Cortina d’Ampezzo, Gallarate (VA) e Manfredonia (FG). Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato complessivamente premi per oltre 1,1 miliardi di euro.

lp/AGIMEG