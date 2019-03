Manfredonia. Deceduto il professore Dino Aulisa

Di:

Si è spento all’età di 91 anni, il professore Dino Aulisa, a lungo primario di chirurgia dell’ospedale “S. Camillo De Lellis” di Manfredonia. La scomparsa del professor Aulisa ha prodotto grande cordoglio e larga commozione non solo negli ambienti ospedalieri e tra le pubbliche autorità, ma soprattutto nella gente comune per la quale il professore Aulisa ha avuto una attenzione particolare.

Nativo di Monte Sant’Angelo, Berardino Aulisa, dopo gli studi e le varie specializzazioni, ha conseguito la libera docenza in clinica chirurgica generale e terapia chirurgica prima e poi quella in patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica. Una intensa esperienza ospedaliera maturata a Pavia e espressa in oltre cinquanta pubblicazioni nell’ambito principalmente della chirurgia generale. Nel 1971, a seguito di concorso pubblico per titoli, è nominato primario chirurgo dell’ospedale di Manfredonia, nel quale ha svolto per 26 anni una intensa attività professionale e organizzativa che ha dato lustro al nosocomio garganico. Tra le iniziative quella di docente nella scuola infermieristica organizzata nell’ambito dell’ospedale.

(A cura di Michele Apollonio, Manfredonia 11 marzo 2019)