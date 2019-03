Monte. “Busta con teschio umano” sulla porta di un ufficio comunale. Minacce al sindaco

Di:

Monte Sant’Angelo, 11 marzo 2019. ”Sulla porta di un ufficio comunale di Monte Sant’Angelo è stata trovata una busta con un teschio umano e minacce di morte al sindaco Pierpaolo d’Arienzo e all’assessore Generoso Rignanese e alle loro famiglie. Pierpaolo e Generoso, oltre ad essere due cari amici, sono giovani amministratori, alla prima esperienza, che stanno cercando di cambiare logiche consolidate da decenni in un territorio difficile come il #Gargano. Giovani e forti, che non piegheranno la schiena, perché significherebbe piegare la schiena di tutta la gente onesta e laboriosa che cerca un fururo diverso e libero e che resta la quasi totalità della nostra gente. Sono con voi, andate avanti, è segno che siete sulla strada giusta!”.

