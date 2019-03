Per una nuova classe dirigente PD

Monte Sant’Angelo, 11 marzo 2019. “Per Martina non hanno votato solo i Giovani democratici, ma ho votato anch’io assieme ad altri dirigenti della segreteria, e non solo” è quanto ha dichiarato la segretaria del PD di Manfredonia, Michela Quitadamo, all’indomani delle votazioni delle primarie che hanno visto protagonisti a sorpresa i “Giovani Democratici”. Con una dichiarazione di intenti diffusa alla vigilia delle votazioni, i GD hanno annunciato di sostenere <dopo le opportune analisi del caso> il segretario reggente uscente Maurizio Martina al quale hanno assicurato 401 voti.

Una scelta non casuale, di circostanza, ma ben motivata e soprattutto in contrapposizione con la scelta fatta dal gruppo “storico” del partito schieratosi con Nicola Zingaretti al quale sono andati 1.154 voti. Una presa di posizione che guarda lontano, oltre il “muro” da oltre vent’anni eretto sull’accesso al partito e dunque sulle scelte politiche da praticare.

“La sottoscritta – rivela la segretaria Quitadamo – era anche in lista per l’assemblea nazionale. Sono risultata la prima dei non eletti. La mia scelta è stata sostenuta dai Giovani Democratici, un bel gruppo di giovani con la voglia di far politica. Abbiamo perso dignitosamente contro i “portatori” di voti, i “big”, da un punto di vista dei consensi, del partito”.

Una svolta per cambiare indirizzo ad un partito lacerato e privo di prospettive, per fare ammenda degli errori e rilanciarlo al passo della realtà. “Nessuna guerra – chiarisce la segretaria – solo un’altra idea del partito e della costruzione di un progetto politico per la città e per il Paese. Restiamo un partito aperto, plurale, che ha voglia di fare politica, che vorrebbe maggiore partecipazione, che ha ancora l’ambizione di formare una nuova classe dirigente per governare questa città. Riflettere sugli errori del passato, raddrizzare la rotta, provare a tenere insieme visioni diverse, mettendo al centro la comunità, la partecipazione, le idee, le competenze. Ci stiamo provando. Non siamo ‘rottamatori’, ma guardiamo con occhio critico a quello che c’è stato, a quello che c’è e, soprattutto, a quello che si può ancora fare, ancora dare, ancora dire, per il futuro della nostra Città”.

In sintesi la segretaria dem Michela Quitadamo traccia il canovaccio del lavoro che assieme alle nuove leve del partito, si accinge a intraprendere. Una bozza cui sono presenti le parole chiave di quello che potrà essere il programma da attuare. E dunque: “partito aperto, plurale, partecipazione, nuova classe dirigente, visioni diverse, al centro la comunità, le idee, le competenze”. A ben guardare tutto quello che è mancato ad una classe dirigente che del PD si è fatto paravento e strumento per oltre un lustro e dunque ad una compagine amministrativa che ha spinto il comune di Manfredonia giù a rotta di collo per una china rovinosa, esponendolo alle indagini di vari organi di controllo, che preconizzano tempi ancora peggiori che dovranno scontare i cittadini. Per la fine della prossima settimana è previsto un consiglio comunale con all’odg il Piano di rientro pluriennale: il prologo di un lungo calvario per città e cittadini.

A cura di Michele Apollonio

Manfredonia 11 marzo 2019