Puglia: peggioramento in serata con deciso calo termico

LUNEDI’: Un nuovo impulso freddo raggiunge i versanti orientali dello Stivale portando un nuovo peggioramento del tempo. Avvio di giornata ancora soleggiato su Molise, Puglia e Basilicata ma con tendenza a aumento delle nubi da Nord ad iniziare dal pomeriggio con primi fenomeni sul Molise. In serata temporali e rovesci si estenderanno da Molise, Alta Puglia e Nord Lucania ai restanti settori, eccezion fatta per il Salento. Neve in deciso calo la notte sin verso i 600/800m. Temperature minime in calo, con estremi di 8°C; massime in flessione, con punte di 12°C. Venti moderati meridionali in rotazione a NO. Zero termico nell’intorno di 2700 metri. Basso Adriatico mosso; Canale d’Otranto molto mosso.