Querela: cos’è e come funziona?

Se subisci un illecito penale puoi sporgere querela per chiedere la punizione del responsabile: è sufficiente recarsi presso la caserma dei carabinieri più vicina o una stazione di polizia, raccontare l’accaduto e sottoscrivere il documento che ti verrà sottoposto. Dopodiché, l’autorità che ha raccolto la segnalazione provvederà a trasmetterla presso la Procura della Repubblica territorialmente competente affinché comincino le indagini. Quindi, se hai subito un furto, sei stato percosso oppure truffato, sappi che è questa la strada da seguire. In alternativa, puoi affidarti ad un legale perché rediga per te la querela da consegnare alle autorità.

fonte https://www.laleggepertutti.it/275604_querela-non-rimettibile