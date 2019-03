Ricci (Uil): “Solidarietà a D’Arienzo e Rignanese”

Di:

“Quello di oggi è l’ennesimo atto intimidatorio nei confronti di un amministratore pubblico in Capitanata. Un trend consolidato che è ormai oltre i livelli di guardia”.

Così Gianni Ricci, Segretario Generale UIL Foggia, in merito all’atto intimidatorio ai danni del Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo D’Arienzo e dell’assessore Generoso Rignanese. “È chiara la volontà di colpire chi, in qualità di sindaco e di assessore, è in prima linea per garantire legalità e trasparenza. E questo ci fa capire che la lotta alla criminalità non deve conoscere pause; non possiamo permetterci battute d’arresto o sottovalutazioni”, afferma Ricci che esprime solidarietà e vicinanza “a D’Arienzo e Rignanese e alle loro famiglie. Siamo certi che non si lasceranno intimidire da quanto accaduto e continueranno a svolgere le loro pubbliche funzioni con coraggio e al servizio del territorio”.